Сесія Кременчуцької міськради могла не відбутись через відсутність кворуму

Сьогоднішнє засідання сесії Кременчуцької міської ради могло зірватись через відсутність кворуму. Перед початок засідання у сесійній залі не вистачало депутатів, щоб розпочати роботу. У тих, хто брав участь онлайн, виникли проблеми з електронною системою «Голос».
Кворум вдалось зібрати з 2 спроби — у результаті 23 депутати підтвердили свою участь у засіданні.
Нагадаємо, наприкінці грудня 2023 року 28 грудня на сесії міської ради Кременчука депутати підтримали зміни в Регламенті — більшість з них стосуються дистанційної роботи можновладців. Зокрема, на засіданні розглянули кілька правок міського голови Віталія Малецького і депутатки Лариси Гориславець.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.