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Кременчук

Сесія Кременчуцької міськради могла не відбутись через відсутність кворуму

Сьогодні, 15:27 Переглядів: 162

Кворум вдалось зібрати з 2 спроби

Сьогоднішнє засідання сесії Кременчуцької міської ради могло зірватись через відсутність кворуму. Перед початок засідання у сесійній залі не вистачало депутатів, щоб розпочати роботу. У тих, хто брав участь онлайн, виникли проблеми з електронною системою «Голос». 

Кворум вдалось зібрати з 2 спроби — у результаті 23 депутати підтвердили свою участь у засіданні. 

Нагадаємо, наприкінці грудня 2023 року 28 грудня на сесії міської ради Кременчука депутати підтримали зміни в Регламенті — більшість з них стосуються дистанційної роботи можновладців. Зокрема, на засіданні розглянули кілька правок міського голови Віталія Малецького і депутатки Лариси Гориславець. 

ПО ТЕМІ:

«Прогульники та відмінники». Як депутати Кременчука відвідували сесії у 2023 році

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Автор: Телеграф
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