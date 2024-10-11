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Кременчук, Освіта

У Кременчуці створять ще один Інклюзивно-ресурсний центр

Сьогодні, 14:57 Переглядів: 284

Один Інклюзивно-ресурсний центр може обслуговувати до 12 тисяч дітей

У Кременчуці планують створити другий Інклюзивно-ресурсний центр для дітей з особливими освітніми потребами. Відповідне рішення депутати підтримали на сесії міської ради 11 жовтня. 

За словами директора департаменту освіти Геннадія Москалика, нині один єдиний центр, що працює у Кременчуці, не справляється з обсягом роботи. Один Інклюзивно-ресурсний центр може обслуговувати до 12 тисяч дітей. Наразі у Кременчуці налічується понад 30 тисяч «дитячого населення», розповів Москалик. 

Він додав, що держава надає субвенцію на зарплати для педагогів у Інклюзивному центрі на 7,5 ставок. У Кременчуці створили філію центру, але держава не надає на це гроші, зазначив Москалик. Тому у Кременчуці створюють ще один повноцінний центр, аби він потрапив під державну субвенцію, натомість філію реорганізують. 

Фінансуватись ставки будуть з наступного року, заявив Москалик. 

Нагадаємо, міськрада погодила створення Інклюзивно-ресурсного центру у Кременчуці у 2018 році. Він розташований на проспекті Свободи, 106. 

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: інклюзія
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