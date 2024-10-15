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Кременчук, Освіта

«Рішення депутатів завдає шкоди діловій репутації». Кременчуцький педколедж оприлюднив звернення

Сьогодні, 20:13 Переглядів: 212

У самому листі колектив зазначив, що звернення депутатів містить маніпуляції, також наявні порушення закону, а представники влади проігнорували позиції закладу

Обласний коледж «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А. С. Макаренка» оприлюднив звернення до Міністерства освіти і науки, Полтавської обласної військової адміністрації, обласної ради та Кременчуцької міської ради щодо рішення депутатів, яке вони підтримали 11 жовтня. Мова йде про звернення міськради до відповідних структур щодо зміни типу педколеджу на «академію». Звернення з'явилось на facebook-сторінці коледжу 14 жовтня. 

У закладі вказали, що за ініціативи працівників відбулись загальні збори трудового колективу закладу, де обговорили рішення міськради за 11 жовтня.

— Колектив одноголосно прийняв рішення оприлюднити відкритий лист, у якому висвітлити позицію закладу на дії тих, хто перешкоджає законній діяльності та завдає шкоди діловій репутації всім, чия доля пов’язана в різні роки з училищем-коледжем-академією, — йдеться у повідомленні. 

У самому листі колектив зазначив, що звернення депутатів містить маніпуляції, також наявні порушення закону, а представники влади проігнорували позиції закладу. 

— Прийняття рішення слугує лише інтересам КрНУ (Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського), а не інтересам громади міста та освітньої спільноти, — йдеться у листі. 

Колектив заявив, що «це рішення депутатів завдає шкоди діловій репутації, є прикладом необізнаності, недбальства, неповаги до думки освітньої спільноти та територіальної громади». 

Нагадаємо, 11 жовтня на сесії міської ради депутати погодили звернення до Міністерства освіти і науки України, Полтавської обласної військової адміністрації та Полтавської обласної ради щодо доцільності створення академії з обласного коледжу «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А. С. Макаренка». Рішення підтримали 22 депутати, 3 утримались і 6 не голосували. 

Звернення ініціював ректор Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського Михайло Загірняк. Нині у назві закладу є розбіжності — коледж не може бути одночасно і академією. 

У зверненні вказано, що «коледж, відповідно до його теперішнього статусу, не здійснює підготовку фахівців за другим магістерським рівнем та не проваджує наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність, що згідно з вимогами Закону України «Про вищу освіту», є необхідною ознакою закладу вищої освіти типу «академія»

У КрНУ звернули увагу взагалі на доцільність створення академії, враховуючи, що нині в Україні реорганізовують мережу вишів.

Ректор університету зазначив, що у колективу університету «не було претензій» до закладу, коли мова йшла про перейменування — «на початку серпня розпорядженням голови адміністрації з подачі департаменту освіти виділили фінансування для нових спеціальностей для коледжу, яким би позаздрили 5 університетів області. Це вже не є доброчесна конкуренція»

У коментарі «Кременчуцькому Телеграфу» директорка коледжу Леся Крупіна заявила, що ані її, ані представників закладу на розгляд цього питання не кликали. Вона також додала, що у самому зверненні депутатів наявна «фейкова і маніпулятивна» інформація.

Зміни типу і назви коледжу мали затвердити на сесії Полтавської облради, необхідна документація вже була підготовлена, заявила директорка педколеджу і додала, що процес розгляду призупинився через вплив керівництва КрНУ.

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: КрНУ педагогічний коледж
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