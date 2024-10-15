Де у Кременчуці у середу планово вимикатимуть світло: перелік адрес

Сьогодні, 20:04 Переглядів: 358

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У середу, 16 жовтня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 18.00 вул. Виноградна, 15-20;

вул. І. Франка, 13-40;

пров. Крюківський, 4-12;

вул. Насосна, 2/25-58;

пров. Насосний, 3-22;

вул. Максима Березовського, 27-45;

вул. Республіканська, 20-36;

пров. Ушинського, 1-12;

вул. Давида Кострова, 4-47/11;

вул. Івана Багряного, 31/16;

вул. Івана Дзюби, 2/3;

вул. Рєпіна, 9/28-60/3;

вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31;

вул. Паризька, 16/38, 18, 20/33;

вул. Чехова, 1/13-35/9;

пров. Чехова, 3-7/26;

вул. Соборна, 38, 40/2;

вул. Покровська, 26;

вул. О. Халаменюка, 4, 8. З 8.00 до 20.00 с. Потоки;

с. Мала Кохнівка;

туп. Урожайний, 2. З 8.00 до 17.00 вул. Академіка Герасимовича, 95-166;

вул. Гайдамацька, 80;

пров. Гарматний, 3-22;

пров. Калиновий, 3-9А;

пров. Криворізький, 2/2-18;

вул. Народних Ополченців, 1-46;

пр. Ополченський, 6-14;

вул. Чумацький Шлях, 87-123А;

пров. Архипа Тесленка, 23, 29;

вул. Капітана Трусова, 84, 86;

вул. Майора Пугача, 88;

пров. Архипа Тесленка, 23, 29;

вул. Капітана Трусова, 84, 86;

вул. Майора Пугача, 88;

вул. Романа Шухевича, 30, 31;

с. Соснівка;

пров. Автобусний, 1-36;

вул. Василя Стуса, 6-19/2;

пров. Василя Стуса, 3;

вул. Віталія Базилевського, 1-44;

вул. Гарета Джонса, 1-17;

вул. Івана Миколайчука, 16/11-37;

пров. Кленовий, 2-22;

вул. Мирослава Скорика, 4-24;

вул. Івана Приходька, 122, 126/1;

вул. Вільної України, 29-60;

вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17;

вул. Романа Шухевича, 30;

вул. Василя Сліпака, 54-91;

вул. Віталія Базилевського, 20-32;

вул. Олександріївська, 6, 10-23;

вул. Івана Приходька, 104-110;

пр-д Тупиковий, 1-7;

пров. Івана Приходька, 110. З 6.00 до 18.00 пров. Караванний, 35-53;

вул. Експресівська, 26.

Поділитись новиною



