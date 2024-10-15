Де у Кременчуці у середу планово вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 20:04
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У середу, 16 жовтня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 18.00
- вул. Виноградна, 15-20;
- вул. І. Франка, 13-40;
- пров. Крюківський, 4-12;
- вул. Насосна, 2/25-58;
- пров. Насосний, 3-22;
- вул. Максима Березовського, 27-45;
- вул. Республіканська, 20-36;
- пров. Ушинського, 1-12;
- вул. Давида Кострова, 4-47/11;
- вул. Івана Багряного, 31/16;
- вул. Івана Дзюби, 2/3;
- вул. Рєпіна, 9/28-60/3;
- вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31;
- вул. Паризька, 16/38, 18, 20/33;
- вул. Чехова, 1/13-35/9;
- пров. Чехова, 3-7/26;
- вул. Соборна, 38, 40/2;
- вул. Покровська, 26;
- вул. О. Халаменюка, 4, 8.
З 8.00 до 20.00
- с. Потоки;
- с. Мала Кохнівка;
- туп. Урожайний, 2.
З 8.00 до 17.00
- вул. Академіка Герасимовича, 95-166;
- вул. Гайдамацька, 80;
- пров. Гарматний, 3-22;
- пров. Калиновий, 3-9А;
- пров. Криворізький, 2/2-18;
- вул. Народних Ополченців, 1-46;
- пр. Ополченський, 6-14;
- вул. Чумацький Шлях, 87-123А;
- пров. Архипа Тесленка, 23, 29;
- вул. Капітана Трусова, 84, 86;
- вул. Майора Пугача, 88;
- пров. Архипа Тесленка, 23, 29;
- вул. Капітана Трусова, 84, 86;
- вул. Майора Пугача, 88;
- вул. Романа Шухевича, 30, 31;
- с. Соснівка;
- пров. Автобусний, 1-36;
- вул. Василя Стуса, 6-19/2;
- пров. Василя Стуса, 3;
- вул. Віталія Базилевського, 1-44;
- вул. Гарета Джонса, 1-17;
- вул. Івана Миколайчука, 16/11-37;
- пров. Кленовий, 2-22;
- вул. Мирослава Скорика, 4-24;
- вул. Івана Приходька, 122, 126/1;
- вул. Вільної України, 29-60;
- вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17;
- вул. Романа Шухевича, 30;
- вул. Василя Сліпака, 54-91;
- вул. Віталія Базилевського, 20-32;
- вул. Олександріївська, 6, 10-23;
- вул. Івана Приходька, 104-110;
- пр-д Тупиковий, 1-7;
- пров. Івана Приходька, 110.
З 6.00 до 18.00
- пров. Караванний, 35-53;
- вул. Експресівська, 26.
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