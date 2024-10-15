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Де у Кременчуці у середу планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У середу, 16 жовтня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 18.00

  • вул. Виноградна, 15-20;
  • вул. І. Франка, 13-40;
  • пров. Крюківський, 4-12;
  • вул. Насосна, 2/25-58;
  • пров. Насосний, 3-22;
  • вул. Максима Березовського, 27-45;
  • вул. Республіканська, 20-36;
  • пров. Ушинського, 1-12;
  • вул. Давида Кострова, 4-47/11;
  • вул. Івана Багряного, 31/16;
  • вул. Івана Дзюби, 2/3;
  • вул. Рєпіна, 9/28-60/3;
  • вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31;
  • вул. Паризька, 16/38, 18, 20/33;
  • вул. Чехова, 1/13-35/9;
  • пров. Чехова, 3-7/26;
  • вул. Соборна, 38, 40/2;
  • вул. Покровська, 26;
  • вул. О. Халаменюка, 4, 8.

З 8.00 до 20.00

  • с. Потоки;
  • с. Мала Кохнівка;
  • туп. Урожайний, 2.

З 8.00 до 17.00

  • вул. Академіка Герасимовича, 95-166;
  • вул. Гайдамацька, 80;
  • пров. Гарматний, 3-22;
  • пров. Калиновий, 3-9А;
  • пров. Криворізький, 2/2-18;
  • вул. Народних Ополченців, 1-46;
  • пр. Ополченський, 6-14;
  • вул. Чумацький Шлях, 87-123А;
  • пров. Архипа Тесленка, 23, 29;
  • вул. Капітана Трусова, 84, 86;
  • вул. Майора Пугача, 88;
  • пров. Архипа Тесленка, 23, 29;
  • вул. Капітана Трусова, 84, 86;
  • вул. Майора Пугача, 88;
  • вул. Романа Шухевича, 30, 31;
  • с. Соснівка;
  • пров. Автобусний, 1-36;
  • вул. Василя Стуса, 6-19/2;
  • пров. Василя Стуса, 3;
  • вул. Віталія Базилевського, 1-44;
  • вул. Гарета Джонса, 1-17;
  • вул. Івана Миколайчука, 16/11-37;
  • пров. Кленовий, 2-22;
  • вул. Мирослава Скорика, 4-24;
  • вул. Івана Приходька, 122, 126/1;
  • вул. Вільної України, 29-60;
  • вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17;
  • вул. Романа Шухевича, 30;
  • вул. Василя Сліпака, 54-91;
  • вул. Віталія Базилевського, 20-32;
  • вул. Олександріївська, 6, 10-23;
  • вул. Івана Приходька, 104-110;
  • пр-д Тупиковий, 1-7;
  • пров. Івана Приходька, 110.

З 6.00 до 18.00

  • пров. Караванний, 35-53;
  • вул. Експресівська, 26.
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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук адреси відключення електроенергії відключення світла планові відключення графік відключень
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