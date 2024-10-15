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Перевірити товар на участь у програмі «Національний кешбек» відтепер можна в «Дії»

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 125 Коментарів: 1

 

Понад 1,8 млн українців вже побачили нарахований кешбек - загалом їм нарахували близько 90 млн грн за придбання товарів українського виробництва

Відтепер українці можуть самостійно перевірити, чи бере обраний товар участь у програмі «Національний кешбек». У застосунку «Дія» з’явилася функція сканування штрихкодів товарів.

Про це повідомляє перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

— Ми запустили сканер штрихкодів, щоб українці могли зручно, у застосунку Дія перевірити чи товар є українським і, чи діє на нього кешбек. Ми сподіваємося, що сканер допоможе збільшити обізнаність українців про те, які українські виробники представлені на ринку та мотивує придбати саме вітчизняне, — заявила вона.

Перевірка через «Дію» сповістить якщо:

  • товар український і бере участь у програмі «Національний кешбек»;
  • товар не бере участі в програмі «Національний кешбек», хоч і є українським;
  • товар вироблено не в Україні.

У Мінекономіки наголошують, що за час дії програми «Національний кешбек», понад 1,8 млн українців вже побачили нараховані гроші. Загалом їм нарахували близько 90 млн грн за придбання товарів українського виробництва. До програми долучилося 1,9 млн українців, які оформили 2,1 млн карток. А понад 1,1 млн користувачів активували картки для виплат у «Дії».

«Національний кешбек» від держави доступний вже на 267 тисяч українських товарів від 1352 місцевих виробників.

Нагадаємо, отримати виплати національного кешбеку за вересень користувачі зможуть уже 20 жовтня

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Національний кешбек: за купівлю українських товарів можна буде отримати до 3000 грн за місяць

1
Автор: Віктор Крук
Теги: Міністерство економіки Національний кешбек кешбек Дія
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Коментарі: 1

4 686
1
zzzzzz:
Сьогодні, 19:05

А неможна зробити якісь полиці, на яких будуть виключно товари з кешбеком, наприклад відділ у маркеті? 


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