Юні кременчужанки — призерки міжнародного турніру з чирлідингу

Сьогодні, 18:02 Переглядів: 51

На рахунку команди — чотири перших, одне друге і одне третє місце

Кременчуцькі спортсменки стали переможницями та призерками Міжнародного турніру з чирлідингу «Red Foxes Cup». Про це повідомили педагоги Кременчуцького спортивного ліцею ім. І. Піддубного, де навчається одна із учасниць колективу.

Кременчук на турнірі представляла команда «Infinity» дитячо-юнацької спортивної школи ім. Кисельова. У золотому фіналі команда здобула чотири перших, одне друге і одне третє місце.

Серед учасниць команди — і учениця 6 класу спортивного ліцею Соф’я Зубарєва, яка здобула перемогу у командному виступі.

Відбувся турнір у неділю, 13 жовтня, у Києві. Тренувала команду Світлана Баранець.

Нагадаємо, весною команда «Infinity» під керівництвом Світлани Баранець здобула три перших, два других і одне третє місце на чемпіонаті України з чирлідингу.