Юні кременчужанки — призерки міжнародного турніру з чирлідингу

Кременчуцькі спортсменки стали переможницями та призерками Міжнародного турніру з чирлідингу «Red Foxes Cup». Про це повідомили педагоги Кременчуцького спортивного ліцею ім. І. Піддубного, де навчається одна із учасниць колективу.
Кременчук на турнірі представляла команда «Infinity» дитячо-юнацької спортивної школи ім. Кисельова. У золотому фіналі команда здобула чотири перших, одне друге і одне третє місце.
Серед учасниць команди — і учениця 6 класу спортивного ліцею Соф’я Зубарєва, яка здобула перемогу у командному виступі.
Відбувся турнір у неділю, 13 жовтня, у Києві. Тренувала команду Світлана Баранець.
Нагадаємо, весною команда «Infinity» під керівництвом Світлани Баранець здобула три перших, два других і одне третє місце на чемпіонаті України з чирлідингу.
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