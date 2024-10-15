Учора у Кременчуці маршрутка збила собаку: тварина загинула, а з водієм розбиратиметься поліція

Сьогодні, 17:37 Переглядів: 157 Коментарів: 1

Патрульні склали на водія адмінпротокол та передали матеріали в поліцію

Учора, 14 жовтня, у Кременчуці пасажирська маршрутка збила собаку. Інформацію про подію журналістам «Кременчуцького Телеграфа» підтвердила пресофіцерка патрульної поліції Кременчука Вікторія Брага.

За її словами, сталося це близько 14.20 на вулиці Івана Приходька. На жаль, під колесами мікроавтобуса тварина загинула.

Розповіла Вікторія Брага і про подальший розвиток ситуації.

Особу водія встановлено. На нього був складений адміністративний матеріал.

Після цього усі матеріали справи патрульні передали до поліції.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині чоловік намагався заживо закопати собаку — її врятували завдяки небайдужості громадян.



