Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини

Учора у Кременчуці маршрутка збила собаку: тварина загинула, а з водієм розбиратиметься поліція

Сьогодні, 17:37 Переглядів: 157 Коментарів: 1

 

Патрульні склали на водія адмінпротокол та передали матеріали в поліцію

Учора, 14 жовтня, у Кременчуці пасажирська маршрутка збила собаку. Інформацію про подію журналістам «Кременчуцького Телеграфа» підтвердила пресофіцерка патрульної поліції Кременчука Вікторія Брага.

За її словами, сталося це близько 14.20 на вулиці Івана Приходька. На жаль, під колесами мікроавтобуса тварина загинула. 

Розповіла Вікторія Брага і про подальший розвиток ситуації.

Особу водія встановлено. На нього був складений адміністративний матеріал.

Після цього усі матеріали справи патрульні передали до поліції.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині чоловік намагався заживо закопати собаку — її врятували завдяки небайдужості громадян.


0
Автор: Яна Гудзь
Теги: собака збили собаку загинула тварина безпритульні собаки патрульна поліція
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

4 685
1
zzzzzz:
Сьогодні, 18:42

То водій винен, шо собака під колеса попала? Пзц. А якшо голуба задавить,  у турму?


2 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх