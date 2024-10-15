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В Україні розпочато реєстрацію на участь у спортивних змаганнях «Ігри Ветеранів»

Сьогодні, 17:31 Переглядів: 69

 

Реєстрація учасників змагань триватиме до 27 жовтня

Міністерство у справах ветеранів України започатковує спортивні змагання «Ігри Ветеранів».

Про це повідомляє Полтавська ОВА.

Цьогоріч регіональні відбіркові етапи проходитимуть у чотирьох регіонах України: Одесі, Житомирі, Івано-Франківську та Кривому Розі. А завершаться Всеукраїнськими змаганнями у місті Київ.

Учасники «Ігор Ветеранів» змагатимуться у двох дисциплінах: Кросфіт та Кіберспорт.

До участі у регіональних змаганнях запрошуються військовослужбовці, ветерани війни та особи, звільнені з військової служби, служби у правоохоронних органах, які зазнали травм, поранень або захворювань під час або внаслідок виконання службових обов’язків у зоні бойових дій.

Реєстрація на участь у змаганнях є обов’язковою. Подача документів здійснюється шляхом заповнення  РЕЄСТРАЦІЙНОЇ ФОРМИ

Реєстрація триватиме до 27 жовтня (включно).

— Оберіть спортивну дисципліну, у якій бажаєте змагатись під час Регіональних змагань. Ви можете спробувати себе у будь-якій спортивній дисципліні та обрати обидва варіанти, - закликають у Мінветеранів.

 

Кросфіт — це вид спортивних тренувань, який поєднує в собі різні фізичні активності, спрямовані на розвиток витривалості, сили, швидкості та координації. Основною метою кросфіту є покращення загальної фізичної підготовки та здатності виконувати різні фізичні завдання. Тренування в кросфіті зазвичай включають елементи важкої атлетики, гімнастики, кардіо-навантаження, а також вправи на власну вагу тіла, такі як присідання, стрибки або підйоми на турнік.

Кіберспорт (або електронний спорт) — це змагання з відеоігор на професійному рівні. Кіберспорт охоплює безліч жанрів ігор, таких як стратегії в реальному часі (наприклад, Dota 2 або StarCraft), шутери від першої особи (Counter-Strike, Call of Duty), а також спортивні симулятори (FIFA, NBA 2K). Учасники кіберспортивних турнірів змагаються у командних або індивідуальних дисциплінах, намагаючись досягти найкращих результатів у своїх ігрових навичках. Кіберспорт є також важливим компонентом сучасної культури, що об'єднує мільйони гравців і глядачів по всьому світу, створюючи глобальну спільноту навколо відеоігор.

Подробиці — за посиланням

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: Ігри нескорених Ігри воїнів Полтавська ОВА
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