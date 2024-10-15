Завтра у Кременчуці в останню путь проведуть загиблого військового Артема Пацюка

Завтра, 16 жовтня, у Кременчуці в останню путь проведуть загиблого у бою за Україну військовослужбовця Артема Пацюка. Про це інформують у Департаменті соціального захисту населення Кременчука.
Загинув український захисник 6 жовтня 2024 року під час захисту територіальної цілісності України на війні з РФ.
Прощання та поховання Артема Пацюка відбудеться у середу, 16 жовтня:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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