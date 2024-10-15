Завтра у Кременчуці в останню путь проведуть загиблого військового Артема Пацюка

Сьогодні, 17:03 Переглядів: 543

Завтра, 16 жовтня, у Кременчуці в останню путь проведуть загиблого у бою за Україну військовослужбовця Артема Пацюка. Про це інформують у Департаменті соціального захисту населення Кременчука.

Загинув український захисник 6 жовтня 2024 року під час захисту територіальної цілісності України на війні з РФ.

Прощання та поховання Артема Пацюка відбудеться у середу, 16 жовтня:

11.00 — прощання у Кременчуцькому Міському Палаці Культури;

12.00 — прощання у Свято-Миколаївському соборі;

13.00 — виїзд до Свіштовського кладовища, прощання у меморіальному секторі почесних поховань Захисників і Захисниць України.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.