Відібрав у 9-річного хлопця мобільний телефон: на Полтавщині судитимуть 32-річного диканчанина

Сьогодні, 16:56 Переглядів: 118

На Полтавщині судитимуть 32-річного мешканця Диканьки, який у жовтні пограбував 9-річного хлопця. Про це інформують у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За даними правоохоронців, подія сталася подія сталася 9 жовтня у Диканьці. Чоловік вихопив із рук у дитини мобільний телефон. На щастя, свідком цього стала знайома родини хлопчика та викликала поліцію.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою з можливістю внесення застави. Інкримінують йому грабіж, вчинений повторно, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України). Чоловікові загрожує ув'язнення терміном від семи до десяти років.

Нагадаємо, нещодавно до 8 років за ґратами засудили мешканку Глобинської громади, яка зарізала чоловіка та пограбувала сусіда.



