Юні кременчужанки вибороли перемоги на чемпіонаті України з чирлідингу

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 247

Юні кременчужанки вибороли перемоги на чемпіонаті України з чирлідингу. Про це повідомила тренерка Світлана Баранець.

Чемпіонат України з чирлідингу 2024 року проходив у Львові 13-14 квітня. Команда Cheer team Infinity Кременчуцької міської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи ім. Кисельова вперше брала участь у змаганнях такого масштабу і представила Кременчук у 6 різних номінаціях вікової категорії Minis.

При шаленій конкуренції та хвилюванні команда виборола наступні нагороди:

Cheer Dance Double Minis (Вероніка Михайлик, Соф’я Зубарєва) — 1 місце в срібному фіналі; Cheer Dance team Minis (Аріна Беценко, Мирослава Існюк, Анастасія Капелька, Кіра Беценко, Марія Жила, Анна Крамаренко) — 1 місце в бронзовому фіналі; Cheer Dance show trio Minis (Анна Соломко, Божена Михайлик, Олеся Ярошенко) — 2 місце в золотому фіналі; Performance Cheer Quartet Minis (Мирослава Існюк, Анастасія Капелька, Софія Харченко, Олеся Ярошенко) — 2 місце в золотому фіналі; Performance Cheer team Minis (Соф’я Зубарєва, Божена Михайлик, Вероніка Михайлик, Анна Соломко, Олеся Ярошенко, Софія Харченко) — 1 місце в срібному фіналі; Cheer Dance show team Minis (Аріна Беценко, Кіра Беценко, Соф’я Зубарєва, Мирослава Існюк, Анастасія Капелька, Анна Крамаренко, Вероніка Михайлик, Божена Михайлик, Анна Соломко, Софія Харченко, Олеся Ярошенко) — 3 місце у золотому фіналі.