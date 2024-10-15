Полтавщина готова до старту опалювального сезону — Пронін

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На Полтавщині продовжують встановлювати і облаштовувати когенераційні установки

Нині Полтавська область за технічними показниками готова до старту опалювального сезону. Наразі триває облаштування когенераційних установок. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін 15 жовтня.

За його словами, одну з таких установок вже встановили, ще кілька — у роботі.

Нагадаємо, уряд ухвалив рішення про передання Харкову, Дніпру та Кременчуку 28 модульних газових котелень. Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив під час засідання уряду 4 жовтня.