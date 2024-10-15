У Кременчуцькому районі розшукують 13-річного Степана Кириченка

Сьогодні, 21:37 Переглядів: 107

Кременчуцькі правоохоронці розшукують 13-річного Степана Кириченка, який 15 жовтня близько 7.50 пішов з місця проживання до школи в селі Потоки Кременчуцького району. Нині його місце перебування невідоме. Про це повідомили у Кременчуцькому районному управлінні поліції.

Неповнолітній був одягнений у сині джинси, синю кофту, сіру жилетку та білі кросівки.

Прикмети: зріст близько 150 сантиметрів, худорлявий, волосся русяве, коротке.

— У разі наявної інформації, яка може пришвидшити пошуки дитини, просимо повідомити за телефоном 0 (96) 690 53 50 або 102, — йдеться у повідомленні.