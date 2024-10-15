Домашні підживлення для кімнатних рослин

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 64

Кімнатні рослини додають затишку, свіжості та гармонії в наші оселі, але для того, щоб вони залишалися здоровими та квітучими, необхідний правильний догляд, зокрема регулярне підживлення

Дуже корисна для рослин деревна зола (і як харчування, і для профілактики захворювань). Для приготування розчину зольного 1 ст. ложку золи потрібно залити 1 л гарячої води та настояти один тиждень, іноді перемішуючи.

Полив таким розчином – 1 раз на 10 днів.

Поливати рослини можна таким настоєм: беремо скоринки гранатів або будь-яких цитрусових плодів. Заливаємо їх водою та витримуємо добу. Поживний настій для поливу готовий!

Імунітет кімнатних рослин відмінно підвищує обприскування розчином аспірину. Одна таблетка розчиняється у літрі води.

Сік алое теж підходить всім поширеним кімнатним рослинам. Треба одну чайну ложку соку розвести в півтора літра води.

Грибний настій допоможе вашим рослинам виглядати здоровими та красивими. Замочіть подрібнені їстівні гриби у пропорції 1 до 1. Через добу настій злийте, а гриби ще раз залийте водою. За добу грибна вода для поливу буде готова.