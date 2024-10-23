На Полтавщині п'яний водій легковика в’їхав у дерево

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І його, і пасажирку госпіталізували

21 жовтня близько 21.00 у селі Чутівка Оржицької тергромади сталася дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль Skoda Octavia, під керуванням 56-річного водія, виїхав з проїзної частини та влетів у дерево. Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.

У результаті ДТП водій та його 44-річна травмувались. Їх ушпиталили до Лубенської лікарні. За попередньою інформацією, водій перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Поліція Оржиччини відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.286-1 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою у стані алкогольного сп'яніння, що спричинило потерпілому травми середньої тяжкості). Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами.

Причини та обставини ДТП встановлюються слідством.

Нагадаємо, що у Полтаві рятувальники діставали автівку з водойми.