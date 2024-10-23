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Кременчук, Бізнес/Робота

Кременчуцьку ТЕЦ передадуть в управління Укрнафти

Сьогодні, 12:01 Переглядів: 562

Це рішення прийняте для стабілізації енергетичної ситуації на період воєнного стану

Кабінет міністрів України рекомендував до 26 жовтня вивчити питання передання корпоративних прав ТОВ Кременчуцька ТЕЦ в управління ПАТ Укрнафта на період дії воєнного стану.

Відповідну рекомендацію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) закріплено розпорядженням № 1033-р від 22 жовтня 2024 року, текст якого оприлюднено на урядовому порталі.

 

Нагадаємо, що у серпні в Міненерго обговорювали передачу ТЕЦ від «Полтаватеплоенерго» на баланс держави.

Що передувало

8 липня 2022 року Полтавська обласна рада надала згоду на безоплатне прийняття з державної у спільну власність Полтавської області окремого індивідуально-визначеного державного майна (групи інвентарних об’єктів) Кременчуцької ТЕЦ. Таким чином зруйновану ракетними обстрілами російських військ Кременчуцьку ТЕЦ обласна рада взяла під свою відповідальність. 

Згодом стало відомо, що тарифи на тепло на лівому березі — вищі, ніж на правому, крім того, полтавське КП застосувало двоставковий тариф. «Полтаватеплоенерго» своєю чергою стверджує, що застосувало тариф, затверджений ще до введення мораторію, і він стосується усіх шістьох громад їхньої зони обслуговування.

Відтоді місто та область судяться щодо правомірності застосування тарифів на правому березі Кременчука.

У січні 2023 року на сесії Кременчуцької міськради депутати звернулися до Президента, Кабміну, Ради нацбезпеки та оборони, Міноборони та Нацкомісії з цінних паперів щодо ініціювання відчуження у власність держави цілісного майнового комплексу відокремленого підрозділу зруйнованої Кременчуцької ТЕЦ.

Виявилось, що Кременчуцька ТЕЦ має 1,3 млрд боргу за спожитий газ, який перейшов у спадщину «Полтаватеплоенерго». 

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Передача ТЕЦ на баланс держави. Депутати Полтавської облради звертаються до прем'єр-міністра

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Кременчуцька ТЕЦ
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