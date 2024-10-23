Депутати Полтавської облради звернуться до уряду та парламенту щодо забезпечення гідної зарплати вчителям

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Учора, 22 жовтня, в приміщенні обласного коледжу «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А. С. Макаренка» пройшло засідання постійної комісії Полтавської обласної ради з питань освіти, науки та культури. Першим питанням на засіданні комісії було погодження проєкту рішення щодо звернення депутатів Полтавської облради до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо забезпечення гідної заробітної плати педагогічним та науково-педагогічним працівникам.

Звернення готував депутат обласної ради Ігор Процай, який його озвучив у дистанційному режимі.

У зверненні йдеться про те, що сьогодні освітній процес в Україні проходить під звуки сирен, а часто й вибухи та обстріли. Повномасштабне російське вторгнення призвело до руйнування освітньої інфраструктури, вимушене переміщення учасників освітнього процесу в країні та їх виїзд за кордон.

— Ворог робить усе для знищення української освіти, бо чудово розуміє її силу. У таких умовах держава повинна дбати про педагогічних та науково-педагогічних працівників, які продовжують виховувати українських громадян міцної, незламної держави, — зазначив він.

Ігор Процай зауважив, що у статті 61 Закону України «Про освіту» передбачається, що посадовий оклад педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії встановлюється в розмірі 3-х мінімальних зарплат.

А 10 липня 2019 року Кабмін ухвалив постанову № 822 «Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки», якою затверджено схему посадових окладів (ставок зарплати) педагогічних та науково-педагогічних працівників. Проте, ні цей закон, ні постанова уряду не виконувалися.

— Пояснення завжди одне і теж — у державному бюджеті немає коштів на реалізацію нових умов оплати праці для освітян, — зазначив депутат.

У зв’язку з цим, посадові оклади педагогічних працівників визначаються на рівні єдиної тарифної сітки (ЄТС), яка передбачає для І-го тарифного розряду наразі лише 3195 грн.

— На сьогодні посадовий оклад педагогічного працівника найвищої кваліфікаційної категорії за 14 тарифним розрядом становить 7732 грн і є нижчим на 268 грн від мінімальної зарплати. У підсумку виходить, що молоді вчителі з відповідним посадовим окладом тарифного розряду, тарифного коефіцієнта, з урахуванням доплат та надбавок часто отримують заробітну плату у розмірі близько 6500 грн, - йдеться у зверненні, яке зачитав Ігор Процай.

Він додав, що ситуацію потрібно міняти, адже у складних умовах воєнного стану педагогічні та науково-педагогічні працівники закладають основу інтелектуального, духовного, фізичного та культурного розвитку молодого покоління українців.

У проєкті звернення депутатів Полтавської обласної ради до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо забезпечення гідної заробітної плати педагогічним та науково-педагогічним працівникам пропонується:

прийняти постанову, якою збільшити посадовий оклад працівника 1-го тарифного розряду ЄТС до рівня 3600 грн, що передбачено держбюджетом на 2024 рік, та внести відповідні зміни до постанови Кабміну від 30 серпня 2002 року № 1298;

внести зміни до пункту 1 постанови Кабміну від 23.03.2011 року № 373 «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування», якою передбачити твердий розмір надбавки до посадового окладу педагогічних працівників закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування у розмірі 30%;

починаючи з 1 січня 2025 року відновити дію постанови Кабміну від 10 липня 2019 року № 822 «Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки».

— Ми, депутати Полтавської обласної ради, впевнені, що кваліфіковані педагогічні та науково-педагогічні працівники, які отримуватимуть гідну оплату праці, можуть створити міцну, життєздатну державу, забезпечити майбутнє прийдешніх поколінь, — йдеться у проєкті звернення.

Більшістю голосів комісія з питань освіти погодила проєкт звернення, який планується розглянуть на черговій сесії Полтавської обласної ради.

Крім того, на засіданні розглянули ще один проєкт звернення до Верховної Ради, Кабінету Міністрів та Міністерства освіти і науки України щодо внесення змін до законодавчих актів стосовно використання майна державних та комунальних закладів освіти.

За словами голови освітянської комісії Олега Діденка, наразі в Україні існують заклади освіти державної та комунальної форми власності, які використовують лише частину свого майна, зокрема будівлі та споруди. Подекуди майно закладів освіти, які припинили своє функціонування, взагалі не використовується чи використовується неефективно, а то і руйнується.

Депутат вважає, що задля збереження майна закладів освіти було б доречним передбачити законні підстави щодо його використання з метою надання послуг у сферах соціального захисту, культури, спорту, охорони здоров’я, а також створення умов для реабілітації учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Наразі, на законодавчому рівні щодо цього існують обмеження, які Олег Діденко пропонує парламенту та уряду країни зняти, надавши право органам місцевого самоврядування передавати таке майно закладів освіти в користування для інших потреб суспільного життя.

Члени депутатської комісії погодили текст звернення й тепер його мають розглянуть на черговій сесії Полтавської обласної ради.

Нагадаємо, на цьому ж засіданні депутатської комісії Полтавської обласної ради погодили створення у Кам’янопотоківській громаді лише одного ліцею замість трьох.

Учора депутати на засіданні комісії також намагалися знайти порозуміння між двома закладами вищої освіти та визначитися щодо нового найменування Обласного коледжу «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А. С. Макаренка» Полтавської обласної ради.