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Кременчук, Бізнес/Робота, Освіта

Безоплатна стипендіальна програма «Міцність 2»: понад 12,7 млн гривень для постраждалого від війни бізнесу

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 189

У Кременчуці стартує безоплатна всеукраїнська освітньо-стипендіальна програма «Міцність 2» для релокованого бізнесу, який постраждав внаслідок війни

За два тижні, 6 листопада, в Україні стартує другий сезон освітньо-стипендіальної програми «Міцність 2», спрямованої на підтримку, розвиток й масштабування українського бізнесу, що постраждав від війни.

У Кременчуці пройти безоплатне навчання можна в Центрі «Дія.Бізнес» Кременчук, діяльністю якого оперує ГО "«Консультаційний центр підтримки та розвитку бізнесу».

 

Керівниця «Дія. Бізнес» Лариса Богодист розповіла про програму та запросила реєструватися на участь в ній.

— Головна мета програми — підтримати бізнес, який постраждав внаслідок повномасштабного вторгнення. Це вже другий сезон. У першому сезоні взяли участь 74 підприємці, і 20 з них отримали понад 2 млн гривень фінансової підтримки. Цьогорічний фонд стипендій становить 12,7 млн грн! За результатами навчання За результатами навчання 37 учасників отримають по 287 000 гривень, два учасники онлайн-формату — по 123 000 гривень. Крім того, ще три фіналісти залучать головні стипендії на придбання обладнання в розмірі 820 000 гривень, 615 000 гривень та 492 000 гривень. Тож це прекрасна можливість для релокованого бізнесу! — підкреслює пані Лариса.

 Вона каже, що у Кременчуці працює багато релокованих з різних міст України підприємців. Хтось потребує підтримки, хтось розвитку, тому «Міцність 2» — це можливість для тих, хто має бажання рухатися вперед.

— Ми запрошуємо власників постраждалого бізнесу з Дніпропетровської, Донецької, Луганської, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей, які продовжують свою діяльність або призупинили роботу і прагнуть її відновити. Програма розрахована на три місяці: з листопада 2024 року до початку лютого 2025 року. Протягом цього часу на учасників чекають освітні модулі з маркетингу, цифровізації та масштабування бізнесу, а також консультації з психологом і менторський супровід. У результаті підприємці зможуть залучити стипендії на розвиток власної справи, — розповідає керівниця «Дія.Бізнес» у Кременчуці.

Програма передбачає два формати навчання: онлайн-курс, оснований на принципах практичності, інтерактивності та сучасних підходах у бізнес-освіті під керівництвом провідних експертів, а також офлайн-буткемп, який відбудеться на базі центру.

— Запрошу релокований та постраждалий від війни бізнес долучатися до програми й скористатися можливістю отримати солідну стипендіальну підтримку! Навчання цілком безкоштовне, а розмір стипендій вагомий.

Дізнатися більше про програму та зареєструватися можна за посиланням. Дедлайн подання заявки — 6 листопада 2024 року.

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Автор: Мирослава Українська
Теги: Дія.Бізнес ГО релокований бізнес стипендія освітня програма Міцність2
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