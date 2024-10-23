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«Попри свою хворобу, він не «косив» від армій». У Кременчуці попрощались з військовим Олексієм Мальованим

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 426

В Олексія залишились мати дружина та син

23 жовтня у Кременчуці попрощались з 51-річним військовослужбовцем Олексієм Мальованим. Боєць був молодшим сержантом. 

За словами військовослужбовиці Любов Телятник, Олексій вступив у лави Збройних сил України у перші дні повномасштабного вторгнення РФ. Воїн загинув у бою за Україну біля села Вікторівка Суджанського району Курської області РФ 16 жовтня.

Олексій мав позивний «Капрал», розповідають побратими. 

— Він є найкращим воїном, добрим другом, був зовсім безвідмовною людиною. Весь взвод зв’язку, в якому він служив, хотів попасти на поховання, але боєві дії не дозволили. Загинув як воїн, виконуючи бойове завдання, вічна пам’ять, — говорить військовий з позивним «Філ».

Чоловік служив у війську і водночас лікував свою хворобу, розповідає побратим «Малиш». 

 

— З «Капралом» ми познайомились у далекому 2019 році, коли я прийшов в батальйон. Він був моїм першим командиром. Скажімо так, кращим другом, на якого завжди можна було покластися, який завжди мав свою думку і до якого можна було звернутися з будь-якого питання. Попри хворобу, він не «косив» від армії, він пішов просто не вагаючись. Знав, куди він йде, — каже «Малиш». 

Колишній військовий з позивним «Кедр» познайомився з Олексієм у 2016 році у тоді ще військкоматі (нині територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) — ред.) у роті охорони «Каскад».

 

— Льошка, він хлопець такий спокійний завжди, що йому доручають, все виконує без нарікань, врівноважений, відповідальний був, — розповідає «Кедр». 

У Олексія залишились мати, дружина та син. Панахиду за бійцем відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали військового на Свіштовському кладовищі, де покояться й інші українські воїни.


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Автор: Вероніка Білодід
Теги: поховання
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