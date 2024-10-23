«Попри свою хворобу, він не «косив» від армій». У Кременчуці попрощались з військовим Олексієм Мальованим

23 жовтня у Кременчуці попрощались з 51-річним військовослужбовцем Олексієм Мальованим. Боєць був молодшим сержантом.
За словами військовослужбовиці Любов Телятник, Олексій вступив у лави Збройних сил України у перші дні повномасштабного вторгнення РФ. Воїн загинув у бою за Україну біля села Вікторівка Суджанського району Курської області РФ 16 жовтня.
Олексій мав позивний «Капрал», розповідають побратими.
Чоловік служив у війську і водночас лікував свою хворобу, розповідає побратим «Малиш».
Колишній військовий з позивним «Кедр» познайомився з Олексієм у 2016 році у тоді ще військкоматі (нині територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) — ред.) у роті охорони «Каскад».
У Олексія залишились мати, дружина та син. Панахиду за бійцем відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали військового на Свіштовському кладовищі, де покояться й інші українські воїни.
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