23 жовтня на вул. Гайдамацькій у Кременчуці сталася дорожньо-транспортна пригода. Як повідомляють очевидці у соцмережах, автівка правоохоронців зіткнулась із легковиком.

Інформації про постраждалих не надходило.

На місці працює патрульна поліція.

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У патрульній поліції Кременчука підтвердили, що внаслідок аварії постраждалих немає.

— Патрульні наздоганяли водія, який не виконував вимогу про зупинку. Під час переслідування здійснили зіткнення з іншою автівкою, — йдеться у повідомленні правоохоронців.

Нагадаємо, що напередодні у центрі Кременчука патрульним попався нетверезий водій BMW без прав.