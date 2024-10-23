Попередньо, ніхто не постраждав
23 жовтня на вул. Гайдамацькій у Кременчуці сталася дорожньо-транспортна пригода. Як повідомляють очевидці у соцмережах, автівка правоохоронців зіткнулась із легковиком.
Інформації про постраждалих не надходило.
На місці працює патрульна поліція.
У патрульній поліції Кременчука підтвердили, що внаслідок аварії постраждалих немає.
Нагадаємо, що напередодні у центрі Кременчука патрульним попався нетверезий водій BMW без прав.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.