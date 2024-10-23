Судитимуть жителя Кременчуцького району, який пиронув сусіда в живіт ножем

До Семенівського районного суду направили обвинувальний акт стосовно 79-річного жителя села Іванівка, Оболонської територіальної громади, Кременчуцького району, якого звинувачують у завданні тяжких травм 56-річному сусіду на ґрунті тривалих неприязних відносин (ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України). Про це «Кременчуцький Телеграф» дізнався у Глобинській окружній прокуратурі.

За даними слідства, інцидент стався в липні цього року. Під час сварки, чоловік вдарив сусіда кухонним ножем в живіт, що спричинило тяжкі, небезпечні для життя травми.

Санкція статті 121 КК України передбачає до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що жителька Глобинської громади, яка зарізала чоловіка й пограбувала сусіда, проведе 8 років за ґратами.