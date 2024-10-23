Сольний концерт YAKTAK у Кременчуці

YAKTAK - український співак і автор пісень, який став справжньою сенсацією в світі української музики. За короткий творчий шлях він співпрацював і випустив чимало хітів із такими популярними артистами, як: Jerry Heil, MamaRika, KOLA та інші.
Кожен трек YAKTAK потрапляє в музичні чарти і займає найвищі сходинки. У виконавця є велика амбітна ціль – витіснити російські треки зі всіх топ-чартів.
На концерті ви зможете почути пісні, які вже встигли полюбитись слухачам: «Погляд», «Чекає вдома», «Уночі», «Порічка», “LaLaLa» та багато інших.
Зверніть увагу! Частина коштів з концертів відправиться на ЗСУ, а також на концерті ініціюють збір на авто для сил спеціальних операцій.
Квитки за посиланням