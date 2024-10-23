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Сольний концерт YAKTAK у Кременчуці

Сьогодні, 14:11 Переглядів: 99

 

Кременчук, зустрічайте!

Сольний концерт YAKTAK
20.11 о 19.00 в МПК

YAKTAK - український співак і автор пісень, який став справжньою сенсацією в світі української музики. За короткий творчий шлях він співпрацював і випустив чимало хітів із такими популярними артистами, як: Jerry Heil, MamaRika, KOLA та інші. 

Кожен трек YAKTAK потрапляє в музичні чарти і займає найвищі сходинки. У виконавця є велика амбітна ціль – витіснити російські треки зі всіх топ-чартів. 

На концерті ви зможете почути пісні, які вже встигли полюбитись слухачам: «Погляд», «Чекає вдома», «Уночі», «Порічка», “LaLaLa» та багато інших. 

«Витягуйте друзів, сімʼю, знайомих, або йдіть самі і шукайте нових друзів. Зробим цей день яскравим спогадом в ці нелегкі часи та зберемо разом кошти для ЗСУ! Чекаю вас, буде гаряче!» - YAKTAK

Зверніть увагу! Частина коштів з концертів відправиться на ЗСУ, а також на концерті ініціюють збір на авто для сил спеціальних операцій.

Квитки за посиланням

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Автор: маркетінг
Теги: афіша концерт YAKTAK
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