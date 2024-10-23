У Кременчуці влада куплятиме телевізор для інклюзивного класу

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 89

Інклюзивний клас у Кременчуцькій гімназії № 12 має отримати новий телевізор. На це влада виділятиме 18 тисяч гривень. Відповідне рішення ухвалили на засіданні депутатської комісії з питань бюджету та фінансів 22 жовтня.

Гроші виділятимуть зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької громади.

Нагадаємо, сховище у гімназії № 22 вважається одним із найбільших освітянських укриттів у місті. Воно вміщує 650 осіб (станом на 1 березня у закладі освіти було 917 учнів), має 9 великих приміщень, а також два входи та два виходи. Аби його облаштувати, поглиблювали підвал.

За словами директорки, на його облаштування пішло 4,5 млн грн, 1,5 млн грн з яких — на комунікації.



