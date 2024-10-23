Поліцейські вибухотехніки на Полтавщині знешкоджують бойові частини російських БпЛА

Сьогодні, 16:28 Переглядів: 209

Правоохоронці нагадують, що самостійно переміщувати чи торкатися залишків ракет, БпЛА та нерозірваних боєприпасів категорично заборонено

Після повітряних атак працівники управління вибухотехнічної служби Головного управління Національної поліції в Полтавській області постійно виявляють уламки збитих Силами оборони України російських БпЛА, бойова частина яких не вибухнула, та знешкоджують їх, щоб ніхто з людей не постраждав. Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Полтавській області.

— Вибухотехніки поліції Полтавщини 24/7 працюють заради безпеки мешканців та гостей області. Вони миттєво прибувають на місця падіння збитих Силами оборони ворожих безпілотних літальних апаратів, ретельно оглядають рештки та, з дотриманням заходів безпеки, знешкоджують і знищують їх бойові частини, — йдеться у повідомленні.

У пресслужбі зазначають, що головне завдання працівників поліції — вжити вичерпних заходів, аби ніхто з мешканців області не постраждав.

— Шановні громадяни! Нагадуємо, що самостійно переміщувати чи торкатися залишків ракет, БпЛА та нерозірваних боєприпасів категорично заборонено. У разі їх виявлення — не наближайтеся, відійдіть на безпечну відстань та негайно повідомляйте в поліцію за номером 102, — закликають правоохоронці.

У поліції нагадують, що з початку року вибухотехніки поліції Полтавщини здійснили понад 920 службових виїзди на повідомлення про загрозу або вибухи.

«Кременчуцький Телеграф» раніше писав, що крім ударних БпЛА типу Shahed останнього часу російські війська атакують Україну іншими дронами, які використовують для виснаження ППО та відволікання від реальних цілей — ударних БпЛА.