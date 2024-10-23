Поліцейські вибухотехніки на Полтавщині знешкоджують бойові частини російських БпЛА

Правоохоронці нагадують, що самостійно переміщувати чи торкатися залишків ракет, БпЛА та нерозірваних боєприпасів категорично заборонено
Після повітряних атак працівники управління вибухотехнічної служби Головного управління Національної поліції в Полтавській області постійно виявляють уламки збитих Силами оборони України російських БпЛА, бойова частина яких не вибухнула, та знешкоджують їх, щоб ніхто з людей не постраждав. Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Полтавській області.
У пресслужбі зазначають, що головне завдання працівників поліції — вжити вичерпних заходів, аби ніхто з мешканців області не постраждав.
У поліції нагадують, що з початку року вибухотехніки поліції Полтавщини здійснили понад 920 службових виїзди на повідомлення про загрозу або вибухи.
«Кременчуцький Телеграф» раніше писав, що крім ударних БпЛА типу Shahed останнього часу російські війська атакують Україну іншими дронами, які використовують для виснаження ППО та відволікання від реальних цілей — ударних БпЛА.
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