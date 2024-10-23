У Кременчуці зменшуватимуть кількість вакансій у сфері культури: куди направлять залишок грошей

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 174

Кількість вакансій у сфері культури у Кременчуці зменшать, прибравши на це фінансування. Водночас гроші направлять на поповнення Стабілізаційного фонду. Відповідне рішення ухвалили на засіданні депутатської комісії з питань бюджету та фінансів 22 жовтня.

Відомо, що Стабфонд отримає 73 тисячі гривень.

Нагадаємо, на початку жовтня стало відомо, що у Стабілізаційному фонді Кременчука поновлять понад 13 млн гривень. Відомо, що Кременчук отримав державну субвенцію на ремонт укриттів у школах.

Додамо, що у бюджеті на 2024 рік на виконання міської комплексної Стабілізаційної програми Кременчуцької міської територіальної громади заклали 300 млн гривень. Кошти мали використовуватись відповідно положення про Стабілізаційний фонд згідно з прийнятими рішеннями Кременчуцької міської ради.

У міськраді писали, що Стабілізаційний фонд у Кременчуці створили у березні 2022 року через повномасштабне вторгнення РФ на територію України. Вказано, що кошти фонду спрямовуються на забезпечення потреб безпеки й оборони, захисту національних потреб громади.