У вересні Росія запустила рекордну кількість БПЛА: чому понад рік триває російський наступ

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 140 Коментарів: 1

В українському суспільстві ще немає повного розуміння того, що захист держави під час війни — це завдання всього народу, а не окремо взятого військового, вважає генерал-лейтенант Іван Гаврилюк

У вересні Росія запустила рекордну за час повномасштабної війни кількість ударних дронів-камікадзе типу «Шахед» — понад 1300 БпЛА. Ймовірно, у жовтні окупаційна армія «поб'є цей рекорд», адже щоночі продовжує запускати «Шахеди». Про це повідомили у розвідці Міноборони Великобританії у мережі Х, пише «24 канал».

У британській розвідці наголошують, що, враховуючи поточну статистику, майже зі 100% вірогідністю росіяни перевершать цю кількість у жовтні.

У зведенні Міноборони Великобританії йдеться, що наразі невідомо, чи зможе Росія збільшувати масштаби дронових атак до кінця 2024 року. Втім, країна-агресорка продовжує розширювати свої можливості, щоб їх підтримувати. У розвідці додають, що разом з використанням іранських «Шахедів» Росія збільшує і внутрішнє виробництво ударних безпілотників.

Що стосується мети таких масованих дронових атак, у британській розвідці заявляють, що головною ціллю окупантів залишається енергетична інфраструктура України.

Варто зазначити, що у жовтні росіяни майже щоночі запускають дрони-камікадзе. Згідно з повідомленнями Повітряних сил ЗСУ, станом на 23 жовтня російська армія використала вже понад 1 370 ударних БпЛА.

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Дронові атаки є лише частиною безперервного наступу російської армії, який триває вже понад рік. Країні-агресору це вдається завдяки перевазі у живій силі та зброї, адже обсяги набору до війська України та Росії «неспівставні».

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Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

— Перевага в ресурсах Російської федерації дуже значна. По-друге — у них людський ресурс і можливість його підготовки суттєво перевищує наші ресурси, — пояснив він.

За словами генерала, основні складові математики війни — люди та зброя.

— Упродовж усього періоду війни росармія значно переважає нас у кількості солдат, засобів ураження, бронетехніки. Саме за рахунок цієї кількісної переваги ворога в живій силі і техніці ми маємо складну ситуацію у районі Покровська та на інших ділянках фронту, — сказав він.

Як зазначив Іван Гаврилюк, ЗСУ бракує інструментів боротьби з російськими бойовими літаками, що несуть планерні бомби.

— Вони щодня скидають сотню КАБів на наші позиції та прифронтові міста. На окремих ділянках фронту щодоби відбуваються 150 — 200 штурмів. Це дуже висока інтенсивність бойових дій, — повідомив представник Міноборони.

Він заявив, що для зниження наступального потенціалу росіян Силам оборони України потрібно додати вогневої потужності. А також потрібно більше якісно підготовлених солдатів.

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— І найголовніше — що в нас у суспільстві ще немає повного розуміння того, що захист держави під час війни — це завдання всього народу, а не окремо взятого військового чи мобілізованого громадянина України, який став військовослужбовцем. Якщо у когось є думки про те, що «Іван відвоює за Петра» чи навпаки — такого варіанту не буде, — додав Іван Гаврилюк.

Перший заступник міністра оборони зазначив, що у нас на сьогодні в інформаційному просторі чомусь переважає негативне відношення до процесів мобілізації, але мало інформації, що спонукає громадян України до захисту своєї держави.

— Ці причини є основними, які впливають на те, що Російська федерація має повзуче просування на фронті, — сказав він.

Відповідаючи на питання про обсяги мобілізації до українського війська та набору до війська у Росії, Гаврилюк заявив, що вони «неспівставні».

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Нагадаємо, ми писали, що ТЦК займається не лише призовом на військову службу за мобілізацією, а й іншими важливими функціями, а тому без цих військових установ ЗСУ не обійтися. Навіть у разі реформування системи поповнення ЗСУ за територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки залишиться функція примусової мобілізації.

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Раніше «Кременчуцький Телеграф» писав, що Кабінет міністрів ухвалив важливе рішення, яке розширює можливості мобілізації добровольців в армію. Про це 1 жовтня повідомило Міністерство оборони України.

Відтепер командири військових частин отримали право самим займатися мобілізацією військовозобов’язаних, які добровільно виявили бажання служити. Нова постанова уряду, розроблена Міноборони, надає військовозобов’язаним можливість обирати військову частину, де вони хочуть служити, минаючи ТЦК та СП. Командири військових частин можуть направляти кандидатів на проходження ВЛК. А Генеральний штаб ЗСУ має визначити список військових частин, командири яких зможуть призивати добровольців до себе на службу.

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Водночас народний депутат, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що в Україні спостерігається спад мобілізації. У зв’язку з цим, він закликав до радикальних заходів, щоб підвищити ці показники, та припустив, що Україні, можливо, доведеться ухвалити законопроєкти щодо зниження призовного віку, якщо Росія оголосить мобілізацію.

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У Полтавському ОТЦК також розповідали, чому військові з ТЦК для вручення повісток виходять на вулиці та які є способи поповнення Збройних Сил України. Згідно із новим законом про вдосконалення мобілізації (№ 3633-ІХ) військовозобов’язані повинні постійно мати при собі військово-облікові документи та пред’являти їх разом з документом, що посвідчує особу. А у співробітників ТЦК є право вимагати від чоловіків віком від 18 до 60 років показати свої військово-облікові документи.