Гроші, кеди та космос: що юним кременчужанам почитати на вихідних

Емма Квіглі «Банк»

Коли ти підліток, власні гроші сприймаються як ознака справжньої дорослості. Бо ж так не хочеться залежати від кишенькових, які дають батьки. Можна, звісно підробляти, але в компанії старшокласників виникла інша ідея. Друзі вирішили заснувати… банк, щоб позичати ровесникам гроші під відсотки. Адже у всіх є свої потреби.

Та чи виявиться бізнес-ідея друзів насправді такою вже блискучою? Ось про це ви дізнаєтесь, прочитавши цю книгу, в якій не обійдеться без крадіжок, поліції, зламаної бази даних сусіднього коледжу та інших карколомних пригод і кумедних ситуацій.