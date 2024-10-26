Гроші, кеди та космос: що юним кременчужанам почитати на вихідних

Діти, мабуть, найкращі читачі, бо коли, як не в дитинстві майже кожна книга здається цікавою та захопливою. А якщо вона ще і яскрава, з гарною поліграфією, то «сама так і проситься до рук». Ось саме такі книги для дітей від Українського інституту книги й отримала одна із бібліотек нашого міста, а точніше бібліотека-філія №1 КМПБ, що за адресою проспект Лесі Українки, 13
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Нора Майорош «Мисливці за планетами»
Одного разу досить незвичайне оголошення в газеті змінило життя друзів назавжди. Вони твердо вирішили підкорити космос, тож з-поміж безлічі дорослих саме їм, дітям, вдалося успішно виконати тестове завдання.
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Ана Пунсет «Клуб червоних кедів. Mu the best!»
Подруги переходять у другий клас середньої школи. У новому навчальному році їм доведеться стати сильною командою, щоб перемогти у спортивних змаганнях. Проте дівчата все більше сваряться між собою, а Маріса знову веде підступну гру, і ніхто не знає, яка роль Альби у цій дуже заплутаній історії. Чи зможуть подруги розібратися в усіх перипетіях і таки здобути перемогу?
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Емма Квіглі «Банк»
Коли ти підліток, власні гроші сприймаються як ознака справжньої дорослості. Бо ж так не хочеться залежати від кишенькових, які дають батьки. Можна, звісно підробляти, але в компанії старшокласників виникла інша ідея. Друзі вирішили заснувати… банк, щоб позичати ровесникам гроші під відсотки. Адже у всіх є свої потреби.
Та чи виявиться бізнес-ідея друзів насправді такою вже блискучою? Ось про це ви дізнаєтесь, прочитавши цю книгу, в якій не обійдеться без крадіжок, поліції, зламаної бази даних сусіднього коледжу та інших карколомних пригод і кумедних ситуацій.
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