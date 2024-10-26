На Полтавщині жінка вдарила знайомого ножем під час спільного дозвілля

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Учора, 25 жовтня, в одному із сіл Решетилівської громади На Полтавщині місцева мешканка завдала ножового поранення своєму знайомому. Розпочато досудове розслідування, яке з’ясовує причини та обставини події.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

Повідомлення від медиків про ножове поранення чоловіка в одному із сіл Решетилівської громади надійшло до відділу №2 Полтавського райуправління поліції близько 5.30 ранку.

Під час проведення першочергових слідчих дій та оперативних заходів попередньо встановлено, що місцева 40-річна мешканка, під час спільного дозвілля завдала ножового поранення своєму 34-річному знайомому. З проникаючим ножовим пораненням медики доставили потерпілого до лікарні.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Наразі слідчими вирішується питання щодо повідомлення жінці про підозру та обрання їй запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Нагадаємо, 5 серпня в Кременчуці на вулиці Перемоги під час спільного дозвілля між 58-річною жінкою та її 44-річним співмешканцем виникла сварка, в ході якої вона вдарила чоловіка ножем.

А 14 серпня також близько 5.30 у Диканській громаді жінка вдома зарізала 46-річного співмешканця.