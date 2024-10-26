Нагадуємо про зимовий час: цієї ночі українці можуть поспати на годину довше

На зимовий час годинники переводять щороку в останню неділю жовтня. Цього року це буде у ніч на 27-го жовтня. Стрілки годинників потрібно перевести о 4.00 на одну годину назад – на 3.00. Це означає, що вночі у нас з'явиться «зайва» година сну.
Сучасні телефони та інші електронні пристрої переходять на зимовий час автоматично, а ось механічні годинники та кнопкові телефони доведеться переводити вручну.
Починаючи з 1981 року в Україні двічі на рік переводять годинники: восени – на годину назад, навесні – на годину вперед, що має на меті економити електроенергію. Це роблять у вихідні, щоб був хоча б день на адаптацію до нового часу.
В Україні перехід на літній та зимовий час регулюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року № 509 «Про порядок обчислення часу на території України». Згідно з цією постановою, країна переходить на літній час в останню неділю березня, а на зимовий — в останню неділю жовтня.
Нагадаємо, що Верховна Рада кілька разів намагалася скасувати перехід на літній та зимовий час. Три роки тому — 3 березня 2021 року Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №4201, який передбачав відмову від щорічного сезонного переведення стрілок годинника та встановлення в Україні єдиного поясного часу. І хоч тоді ж було визначено, що цей законопроєкт розглядатимуть за прискореною процедурою, протягом трьох років до нього не могли повернутися.
Лише влітку цього року Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №4201 про відміну переведення часу в Україні з зимового на літній.
В Україні скасують переведення часу з зимового на літній: Рада прийняла рішення
Однак переведення годинників в Україні може залишитися, бо президент Володимир Зеленський так і не підписав ухвалений парламентом законопроєкт. Терміни для накладення вето на цей законопроєкт також минули. Тому наразі невідомо, чи будемо ми навесні та у майбутньому переводити час.
Варто нагадати, що не лише Україна, а й майже 70 країн світу переходять на літній та зимовий час двічі на рік. Водночас 135 країн світу або ніколи не використовували цю практику, або вже відмовилися від неї.
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