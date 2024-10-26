Гуманітарний фонд Ferrexpo отримав нагороду від Global Good Awards 2024

Компанія спрямувала до гуманітарного фонду понад $25 млн та підтримала більше ніж 100 програм та ініціатив
Проєкт компанії Ferrexpo «Гуманітарний фонд: Разом з Україною» відзначила незалежна премія Global Good Awards на церемонії 2024 року. Про це повідомила пресслужба компанії у п’ятницю, 18 жовтня.
Ferrexpo отримала «срібло» у категорії «Чемпіони гуманітарної допомоги», а її гуманітарна програма першою у світі отримала акредитацію «Визначна» від Awards Trust Mark, яка підтверджує відповідність найвищим стандартам етичної поведінки та прозорості.
У Ferrexpo зазначили, що компанія спрямувала до фонду понад 25 млн доларів та підтримала більше ніж 100 програм та ініціатив. Спочатку гроші виділялися на притулок, їжу, ліки та інші необхідні речі для біженців зі східних регіонів. Але з часом діяльність було скориговано відповідно до змін у потребах суспільства.
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