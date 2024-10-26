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Бізнес/Робота, Благодійність

Гуманітарний фонд Ferrexpo отримав нагороду від Global Good Awards 2024

Сьогодні, 11:58 Переглядів: 84 Новини компаній

 Компанія спрямувала до гуманітарного фонду понад $25 млн та підтримала більше ніж 100 програм та ініціатив

Проєкт компанії Ferrexpo «Гуманітарний фонд: Разом з Україною» відзначила незалежна премія Global Good Awards на церемонії 2024 року. Про це повідомила пресслужба компанії у п’ятницю, 18 жовтня.

Ferrexpo отримала «срібло» у категорії «Чемпіони гуманітарної допомоги», а її гуманітарна програма першою у світі отримала акредитацію «Визначна» від Awards Trust Mark, яка підтверджує відповідність найвищим стандартам етичної поведінки та прозорості.

«Фонд гуманітарної допомоги Ferrexpo був заснований у відповідь на вторгнення Росії в Україну з метою надання допомоги працівникам, місцевим громадам та вимушеним переселенцям. Цей проєкт демонструє зобов’язання Ferrexpo щодо соціальної відповідальності та солідарності з Україною у складні часи», — заявили в оргкомітеті Global Good Awards.

У Ferrexpo зазначили, що компанія спрямувала до фонду понад 25 млн доларів та підтримала більше ніж 100 програм та ініціатив. Спочатку гроші виділялися на притулок, їжу, ліки та інші необхідні речі для біженців зі східних регіонів. Але з часом діяльність було скориговано відповідно до змін у потребах суспільства.

«Ця допомога містить благодійні внески для подолання надзвичайних ситуацій, таких як трагедія на Каховській ГЕС та обстріл лікарні Охматдит, надання рюкзаків і предметів першої потреби для мобілізованих співробітників, співпрацю з громадами щодо відновлення інфраструктури, будівництво укриттів. Нещодавно ми також запустили програму реабілітації ветеранів», — розповів генеральний директор Біланівського ГЗК (БГЗК) та лідер проєктів корпоративної соціальної відповідальності Ferrexpo в Україні Юрій Химич.
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Автор: Аліса Котова
Теги: Ferrexpo
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