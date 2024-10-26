Кожному українцю по 1000 грн: Зеленський анонсував нову програму «єПідтримка»

Гроші мають поступити на картки до 1 грудня 2024 року, а витратити їх можна буде на оплату українських товарів та послуг
Президент України Володимир Зеленський у вечірньому звернені до українців у п’ятницю, 25-го жовтня, розповів що зараз в Україні триває підготовка до опалювального сезону та зимових холодів. Проводяться роботи в енергетичному секторі — захист об’єктів та робота над стійкістю системи.
Він зазначив, що «окрім таких системних речей, є рішення, які можуть бути ухвалені безпосередньо для підтримки людей».
Володимир Зеленський додав, що ці кошти можна буде витратити на оплату українських товарів і послуг, зокрема комунальних послуг, залізничних квитків чи ліків українського виробництва.
Нагадаємо, днями стало відомо, що США нададуть Україні кредит на 20 млрд доларів. Також Світовий банк нещодавно схвалив створення спеціального фонду для підтримки України. Це допоможе G7 виконати обіцянку передати Україні 50 млрд доларів вже до кінця цього року.
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