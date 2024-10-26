Кожному українцю по 1000 грн: Зеленський анонсував нову програму «єПідтримка»

Сьогодні, 11:36 Переглядів: 504

Гроші мають поступити на картки до 1 грудня 2024 року, а витратити їх можна буде на оплату українських товарів та послуг

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому звернені до українців у п’ятницю, 25-го жовтня, розповів що зараз в Україні триває підготовка до опалювального сезону та зимових холодів. Проводяться роботи в енергетичному секторі — захист об’єктів та робота над стійкістю системи.

Він зазначив, що «окрім таких системних речей, є рішення, які можуть бути ухвалені безпосередньо для підтримки людей».

— Я доручив уряду запровадити від 1 грудня нову програму, яка буде відчутною для кожної сім’ї в Україні. «єПідтримка» для всіх наших людей — дорослі, діти, кожна сім’я в Україні. Тисяча гривень на людину — на родину це вийде по кілька тисяч гривень, - заявив президент.

Володимир Зеленський додав, що ці кошти можна буде витратити на оплату українських товарів і послуг, зокрема комунальних послуг, залізничних квитків чи ліків українського виробництва.

— Також доручив, щоб ці кошти можна було витратити на українські книжки, на культурні послуги. Можна донатити на військових — волонтерам, на дрони. Усі деталі має визначити Кабмін і представити все це людям. Я чекаю цього найближчим часом. Першого грудня гроші мають бути у людей, — пообіцяв президент.

Нагадаємо, днями стало відомо, що США нададуть Україні кредит на 20 млрд доларів. Також Світовий банк нещодавно схвалив створення спеціального фонду для підтримки України. Це допоможе G7 виконати обіцянку передати Україні 50 млрд доларів вже до кінця цього року.