На Полтавщині чоловік випав з автівки під час руху – постраждалий в реанімації

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Учора, 25 жовтня, близько 15.00 під час руху автомобіля Mercedes Vito, яким керував 43-річний мешканець іншої області, в селищі Опішня з нього випав чоловік. Інформація про госпіталізацію 52-річного полтавця у тяжкому стані з травмами, отриманими внаслідок падіння з автомобіля, надійшла до поліції з Полтавської обласної лікарні.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

Під час проведення невідкладних слідчих дій правоохоронці з’ясували обставини трагічної події. Наразі постраждалий перебуває у реанімаційному відділенні Полтавської обласної лікарні.

За даним фактом слідчий підрозділ відділення №4 (м. Зіньків) Полтавського райуправління поліції відкрив кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони заподіяли тяжке тілесне ушкодження. Триває розслідування.