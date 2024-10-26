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Надзвичайні новини, Полтавщина

У барі в Полтаві сталася стрілянина – за життя постраждалого від вогнепальних поранень борються лікарі

Сьогодні, 10:55 Переглядів: 348

 

Поліція затримала чоловіка, який спричинив вогнепальне поранення місцевому мешканцю

Учора ввечері у Полтаві в одному з місцевих барів через раптово виниклий конфлікт 25-річний чоловік здійснив декілька пострілів із пістолета у 29-річного місцевого мешканця. Поліція затримала фігуранта, розпочато досудове розслідування.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

Повідомлення про стрілянину поблизу одно із барів обласного центра надійшло до Полтавського районного управління поліції 25 жовтня близько 22.30.

На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції, оперативники та спеціалісти-криміналісти. Під час проведення першочергових слідчих дій попередньо встановлено, що під час конфлікту 25-річний мешканець іншої області здійснив декілька пострілів із пістолета у 29-річного полтавця. Пораненого госпіталізовано. За його життя борються лікарі.

— Причетного до злочину фігуранта затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу — тримання під вартою. Пістолет та інші речові докази вилучені й направлені на експертизу, - зазначив начальник Полтавського районного управління поліції Петро Скічко.

За даним фактом слідчим підрозділом Полтавського районного управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (Закінчений замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Причини та обставини події з’ясовує слідство.

 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: поліція Полтавщини
Теги: поліція Полтавщини Полтава пістолет стрілянина поранення
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