До яких країн українці ставляться позитивно, а які вважають ворожими – соцопитування

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Більшість громадян України позитивно ставляться переважно до європейських країн.

Про це свідчить опитування «Центру Разумкова».

Відповідаючи на запитання про ставлення до іноземних держав, більшість респондентів висловлюють позитивне ставлення до Латвії (87%), Литви (87%), Німеччини (87%), Великої Британії (86,5%), Франції (86%), США (84%), Канади (84%), Нідерландів (84%), Чехії (83%), Естонії (82%), Польщі (78%). Молдови (74%), Японії (72%), Словаччини (68%), Румунії (65%), Грузії (65%), Ізраїлю (58%), Туреччини (55%), Вірменії (52%).

Частка тих, хто ставиться позитивно, переважає частку тих, хто ставиться негативно, до таких держав: Азербайджан (відповідно 46% і 26%), Південна Корея (відповідно 44% і 30%), Бразилія (відповідно 41% і 28%).

У ставленні до Казахстану частки тих, хто ставиться позитивно, та тих, хто ставиться негативно, майже не відрізняються (відповідно 40% і 39,5%).

Найбільш негативно опитані українці ставляться до Росії (94%), Ірану (85%), Білорусі (84%), Північної Кореї (76%), Китаю (73%) та Угорщини (59,5%).

Частка тих, хто ставиться негативно, переважає кількість тих, хто ставиться позитивно, до Індії (відповідно 45,5% і 32%) та Південно-Африканської Республіки (відповідно 36% і 28%).

Українці негативно ставляться не лише до російської влади (негативно ставляться до її президента, уряду та парламенту 96% опитаних), але й до її громадян - негативне ставлення до них висловили 77% респондентів, а позитивне — лише 3%.

Підтримують повний розрив усіх стосунків з Російською Федерацією аж до цілковитої заборони на в’їзд громадян Росії в Україну після перемоги України та деокупації її території 78,5% опитаних. Не підтримують це лише 13%.

78% опитаних вважають Білорусь стороною війни, яка воює проти України (негативну відповідь дали лише 11%). Також 68% респондентів відповіли, що підтримують повний розрив усіх стосунків України з Білоруссю аж до цілковитої заборони на в’їзд громадян Білорусі в Україну (крім тих, хто просить політичного притулку). Не підтримують це 19%.

Опитування проводила соціологічна служба Центру Разумкова з 20 по 26 вересня 2024 року в межах Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», методом face-to-face в усіх областях та територіях, що контролюються урядом України та де не ведуться бойові дії.

Загалом опитано 2016 респондентів віком від 18 років. Максимальна теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.