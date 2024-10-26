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У Кременчуці рятувальники ДСНС вчора увечері гасили пожежу на Третьому Занасипу, а в Горішніх Плавнях троє людей отруїлися

Сьогодні, 09:31 Переглядів: 278

 

Усього за минулу добу на території Полтавської області зафіксовано 5 надзвичайних подій, три з яких сталися на Кременчуччині

За оперативною інформацією Головного управління ДСНС у Полтавській області про основні надзвичайні ситуації техногенного, природного та іншого характеру на території Полтавської області за минулу добу зафіксовано 5 надзвичайних подій, три з яких сталися на Кременчуччині.

Учора, 25 жовтня, о 20.59 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку на вулиці Максима Кривоноса на Третьому Занасипу. До гасіння пожежі залучалось три відділення (2 АЦ 16 ДПРЧ, АЦ 14 ДПРЧ). У зв’язку з сильним задимленням рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання. Внаслідок пожежі знищено покрівлю та перекриття на площі 60 кв.м. та вживані речі. Вогнем пошкоджено стіни та стелю.  Будинок вдалося врятувати.

Ще одна пожежа сталася учора о 15.13 в селі Сиротенки. Вигоріла суха рослинність на площі 4,5 га. До гасіння пожежі залучалось два відділення 6-ї ДПРП.

В Головному управлінні ДСНС також повідомляють, що учора о 7.50 надійшло повідомлення, що в Горішніх Плавнях на вулиці Яблуневій три людини отруїлися невідомою речовиною.

ПО ТЕМІ:

На Третьому Занасипі у Кременчуці горить будинок

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Автор: Віктор Крук
Теги: ДСНС пожежа будинок Третій Занасип рятувальники
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