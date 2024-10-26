Бронювання від мобілізації: чому зупинили та скільки підприємств можуть втратити статус критично важливих

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 400 Коментарів: 1

В Україні триває аудит підприємств, установ та організацій щодо їх відповідності критеріям для бронювання

Забронювати працівника у найближчі три тижні неможливо — в Україні триває аудит підприємств, установ та організацій щодо їх відповідності критеріям для отримання права на бронювання. А після 15-го листопада деякі компанії, які мали статус критично важливих, можуть втратити право бронювати своїх працівників, та й сама процедура бронювання зазнає змін.

Видання NV із посиланням на власні джерела повідомляє, що близько 20% компаній після аудиту втратять статус критично важливих для економіки у воєнний період та право на бронювання.

Як зазначається у матеріалі, темпи бронювання не сподобалися владі, адже «відстрочку від мобілізації отримали вже 1,5 млн осіб, і їхня кількість за пару місяців зросла удвічі».

Аудитом займається спільна комісія з представників Міноборони, Мінекономіки та апарату Кабміну. Виявлено вже щонайменше 40 тисяч військовозобов’язаних, яких заброньовано з порушеннями.

Наприклад, статус критично важливих отримали придорожні кафе та ресторани, і там бронюють по 20 кухарів. Але найбільше порушень стосується рівня заробітної плати.

- Коли підприємство подає документи, то вказує велику зарплату. А тільки-но отримує потрібний статус, там починають платити мінімалку, – розповіло виданню його джерело.

Одна з основних пропозицій змін до постанови №76, яка визначає правила бронювання, що зараз обговорюють у Кабміні – до переліку критично важливих, швидше за все, не зможуть потрапити компанії, які платить своїм працівникам менш ніж 19 000 грн на місяць.

Окрім цього, підприємства мають щомісячно подавати звіти про розмір зарплатні, щоб підтверджувати право на бронювання.

Розглядається варіант, щоб позбавити військові обласні адміністрації права надавати бізнесу статус критично важливого. Інший можливий інший варіант – це рішення обласних ОВА щодо цього на місцях вони ухвалюватимуть разом із ТЦК.

Також можуть скоротити кількість працівників, заброньованих на критично важливих підприємствах, зокрема у військовій промисловості чи енергетиці, зі 100% до 70-90%.

Співрозмовник видання зазначив, що зміни мають узгодити між собою Мінекономіки та Міноборони, але вони не можуть домовитися щодо остаточного рішення. Тож імовірно, його ухвалюватимуть на вищому рівні.

В Україні повторно перевірять «критичність» підприємств для отримання права на бронювання від мобілізації

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» 23 жовтня писав, що Кабмін ухвалив постанову щодо проведення повторної перевірки підприємств, установ та організацій щодо їх відповідності критеріям для бронювання працівників від призову на військову службу під час мобілізації. Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів України № 1204 від 22 жовтня 2024 року, яка вносить зміни до критеріїв та порядку, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також для забезпечення потреб ЗСУ та інших військових формувань.

У постанові уряду визначено, що орган, який схвалив рішення про визначення підприємства, установи, організації «критично важливими» у разі потреби проводить перевірку відповідності цим критеріям. За результатами цієї перевірки ухвалюється рішення про відповідність підприємства, установи, організації критеріям, або про невідповідність, після чого скасовує їх статус «критично важливих»,

Ми також писали, що Президент України Володимир Зеленський обурився бронюванням 1,5 мільйона осіб, через що Кабмін призупинив дію деяких положень щодо визначення критично важливих підприємств до 15 листопада 2024 року. Це фактично призупинило бронювання працівників до цієї дати.

Уряд змінив правила бронювання від мобілізації: хто не зможе отримати відстрочку від призову

Раніше ми писали, що Кабмін вніс суттєві зміни до правил бронювання чоловіків призовного віку, оновивши «Порядок бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг».

Згідно з постановою від 1 жовтня 2024 року № 1125, державні органи та підприємства можуть отримати відмову в бронюванні співробітника, якщо інформації про нього немає у Реєстрі військовозобов’язаних, або ж військово-облікові дані не актуалізовані.

Кабмін змінив порядок отримання статусу критично важливого підприємства для бронювання

«Кременчуцький Телеграф» також писав, що Кабінет міністрів України змінив процедуру отримання статусу критично важливого підприємства для отримання права на бронювання працівників. Зокрема, розширили перелік претендентів на отримання такого статусу. Про це йдеться у постанові Кабміну № 988 від 16 серпня 2024 року, якою внесені зміни до постанови Кабміну від 27 січня 2023 року № 76.