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У Кременчуці замовили поточний ремонт помешкання для переселенців

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 309

Роботи мають завершити до кінця грудня 2024 року

У помешканні для вимушених переселенців, що розташоване на вулиці Івана Приходька, 156, зроблять поточний ремонт. Ціна робіт складає понад 196 тисяч гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro за 24 жовтня. 

Роботи мають завершити до кінця грудня 2024 року. Ремонт виконуватиме підприємець Володимир Дроб’язко. Зазначимо, що сім’я Дроб’язко фігурувала у матеріалі «Телеграфа» про облаштування сховищ комунальним госпрозрахунковим житлово-експлуатаційним господарством «Автозаводське». Як виявилось, родина тісно співпрацює з міською владою, отримуючи неконкурентні тендери за різними напрямами, загальна вартість яких сягнула вже кількох мільйонів гривень. 

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За даними Clarity Project, Володимир Дробязко має 63 підписаних контракти на загальну суму понад 18 млн гривень. Більшість закупівель, у яких брав участь підприємець, мають неконкурентний тип процедур, тобто замовники напряму укладали договори з підприємцем. 

За кількістю та за вартістю угод найбільшим замовником робіт є комунальне підприємство «Спецкомбінат ритуальних послуг» — майже 8 млн гривень. На другому місці — «Автозаводське». Загальна вартість угод складає майже 5 млн гривень. 

Нагадаємо, на придбання житла для внутрішніх переселенців з бюджету Кременчука виділили 10 мільйонів гривень. На облаштування місць для проживання вимушених переселенців на вулиці Івана Приходька, 156 з бюджету додатково виділили 1 млн 441 тис. 800 грн. Відомо, що у травні виконавчий комітет вже замовляв поточний ремонт будівлі на вулиці Івана Приходька.

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Автор: Телеграф Джерело фото: ukrinform.ua
Теги: оселя ремонт переселенці
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