Кількість шахраїв, що обманюють сім’ї військовополонених, стрімко зростає – Координаційний штаб

Сьогодні, 17:31 Переглядів: 129

Рідним полонених і зниклих безвісти військових радять не публікувати в соцмережах детальну інформацію про свого рідного військового

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими фіксує збільшення кількості шахраїв, які вимагають гроші з родичів полонених або зниклих безвісти військовослужбовців, повідомляє АрміяInform.

Про це заявив керівник секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко.

— Кількість шахраїв неймовірно зросла, оскільки вони прекрасно розуміють те, що держава піклується про цю категорію громадян і що вони мають право на виплату грошового забезпечення свого рідного. І шахраї цим зловживають. Зазвичай досить просто і доступно знайти цю категорію людей, промоніторити соціальні мережі, зв’язатися з ними за допомогою месенджера, сказати, що в нього є інформація про ту чи іншу близьку людину. І потім, коли родина потрапляє на гачок шахраїв, потихеньку висмоктувати з них гроші, — каже Богдан Охріменко.

Він пояснив, що як тільки Координаційному штабу стає відомо про такі інциденти, інформація одразу передається до СБУ, Нацполіції, кіберполіції.

— Декілька десятків випадків із затриманням шахраїв відбулися завдяки тому, що Координаційний штаб повідомив правоохоронні органи про цю активність, — підкреслив Богдан Охріменко.

Він також звернувся до рідних полонених і зниклих безвісти військових і нагадав, що не варто в соцмережах публікувати детальну інформацію про свого рідного військового.

— Якщо ваш близький зник безвісти — звертайтеся до Координаційного штабу, до Об’єднаного центру при Службі безпеки, звертайтеся до Національного інформаційного бюро. Звертайтеся виключно до державних структур, які займаються цим питанням. Всі решта є шахраями або популістами, які хочуть хайпанути на такій болючій темі, — резюмував Богдан Охріменко.