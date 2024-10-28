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В Україні ліквідують МСЕК до 2025 року: функції передадуть лікарням

Сьогодні, 11:50 Переглядів: 286

Їхні функції передадуть кластерним і надкластерним лікарням, а центральні функції — Українському державному науково-дослідному інституту медико-соціальних проблем інвалідності

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що функції центральної МСЕК тепер виконуватиме Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності.

Щодо обласних та міських МСЕК — їх ліквідують до 1 січня 2025 року, а їхні обов’язки передадуть кластерним та надкластерним лікарням.

Нагадаємо, 22 жовтня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про ліквідацію усіх медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) у зв’язку з незаконним отриманням інвалідності деякими чиновниками. Він доручив розробити законопроєкт про ліквідацію та реформування системи МСЕК з 31 грудня 2024 року.

Учора стало відомо, що 25 жовтня у Полтавській обласній МСЕК провели обшуки за справою щодо оформлення інвалідностей для ухилення від мобілізації.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: МСЕК МОЗ
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