Кременчужанка просить допомогти закрити збір на авто для 3-го Луганського прикордонного загону «Помста», де служить її брат

Бригада Гвардії наступу «Помста» — бойовий підрозділ у складі Державної прикордонної служби України, сформований на базі 3-го прикордонного загону ім. Героя України полковника Євгенія Пікуса
До редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернулася кременчужанка Юлія Дорошко, яка просить допомогти закрити збір на авто 3-го Луганського прикордонного загону «Помста», де служить її брат.
Ціль — 95 тис. грн.
Номер карти: 5375 4112 1858 0475 (Монобанк, Дмитро О.)
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Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.