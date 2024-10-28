Кременчужанка просить допомогти закрити збір на авто для 3-го Луганського прикордонного загону «Помста», де служить її брат

Сьогодні, 11:35 Переглядів: 132

Бригада Гвардії наступу «Помста» — бойовий підрозділ у складі Державної прикордонної служби України, сформований на базі 3-го прикордонного загону ім. Героя України полковника Євгенія Пікуса

До редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернулася кременчужанка Юлія Дорошко, яка просить допомогти закрити збір на авто 3-го Луганського прикордонного загону «Помста», де служить її брат. Ціль — 95 тис. грн. Номер карти: 5375 4112 1858 0475 (Монобанк, Дмитро О.)

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