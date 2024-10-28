Вночі над Полтавщиною збивали безпілотники

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У ніч на 28 жовтня над Полтавщиною збивали безпілотники, повідомляє пресслужба Повітряних сил України.

Росіяни завдали удару по Україні сотнею ударних БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 10.30 підтверджене збиття 66 російських БпЛА у Сумській, Харківській, Чернігівській, Полтавській, Київській, Житомирській, Рівненській, Хмельницькій, Тернопільській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Черкаській областях. Більшість БпЛА збили на Київщині, Черкащині та Хмельниччині.

Крім того, 24 російських безпілотники локаційно втрачені, 4 полетіли у напрямку РФ та Білорусі.

Також є декілька влучань БпЛА по цивільній інфраструктурі України. Нагадаємо, що з 9.01 на Полтавщині застосували графік аварійних знеструмлень, обсягом розвантаження у 25 МВт.