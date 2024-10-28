Довіра до влади, нові рейтинги політиків та політичні симпатії українців — соцопитування

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 232 Коментарів: 1

Соціологічне опитування було проведено в період з 18 по 20 жовтня 2024 року

ВГО «Передові Правові Ініціативи» у жовтні провело соціологічне дослідження шляхом опитування понад 5 тисяч респондентів. Тематика дослідження охоплює актуальні для українського суспільства теми та сканує політичні симпатії українців.

Найбільші проблеми української влади

Переважна більшість опитаних (87,63%) вважають, що ситуація в Україні розвивається у неправильному напрямку. Найбільше незадоволених політикою влади серед мешканців Півдня-Сходу країни та українських біженців закордоном — 90,07% та 97% відповідно. Понад усе опитаних обурюють факти корупції під час війни (30,30%), репресивна мобілізація (17,53%) та необґрунтоване підвищення тарифів на електроенергію (12,48%).

Політичні симпатії

За результатами опитування рейтинг чинного Президента України Володимира Зеленського становить 15,98%. Рейтинг Юлії Тимошенко — 12,07%, Петра Порошенка — 7,24% та Віталія Кличка — 4,83%. Інші політики, включені у список опитування, набрали менш ніж 3%.

Цікаво, що на питання «Якби вибори Президента України відбулися сьогодні, за кого з перелічених кандидатів ви б віддали свій голос?» найбільше (25,03%) вказали, що їм важко відповісти, а 19,37% готові проголосувати за іншого кандидата. Вочевидь соціологи не включили в цей перелік деяких кандидатів, які користуються підтримкою українців.

Про те, що не підуть на вибори заявили майже 6% опитаних, а ще понад 2% просто зіпсують свій виборчий бюлетень.

При цьому рейтинги українських політичних партій у контексті виборів депутатів Верховної Ради України повторюють послідовність рейтингів їх лідерів з незначним відхиленням у процентах.

Партію Володимира Зеленського готові підтримати майже 14%, «Батьківщину» Юлії Тимошенко — 11,41%, «Європейську солідарність» Петра Порошенка — 6,43% та «Удар» Віталія Кличка — 4%.

Майже третина українців (31,19%) заявили, що їм важко вибрати партію, за яку вони хотіли б віддали свій голос, якби вибори відбулися сьогодні, 17,30% готові проголосувати за партії, не внесені у перелік опитування, майже 7% заявили, що не підуть на вибори, а понад 3% зіпсують свій виборчий бюлетень.

Соціологічне дослідження проводило ВГО «Передові Правові Ініціативи» 18-20 жовтня 2024 року. Всього було опитано в Україні (крім окупованих та прифронтових регіонів) та закордоном 5011 респондентів віком від 18 років. З них половину опитано методом інтерв’ю «face-to-face» та 50% телефоном через мобільний додаток системи «IQR», розроблений фахівцями «ППІ». Похибка репрезентативності не перевищує 2%.

Нагадаємо, за результати соцопитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), більшість українців не піддають сумніву легітимність Президента України Володимира Зеленського. Понад 69% опитаних вважають, що він має залишатися на посаді до завершення воєнного стану.