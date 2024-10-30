У Кременчуцькому військовому ліцеї відкрили меморіальну дошку своєму випускнику, загиблому Герою України Віталію Ковалю

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 248

Лейтенант Національної гвардії Віталій Коваль (позивний «Орел») загинув у бою під Бахмутом, захищаючи Україну, у 21 рік

Сьогодні, 30 жовтня, на КПП біля входу до Кременчуцького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою урочисто відкрили меморіальну дошку, присвячену Герою України, випускнику цього навчального закладу 2018 року, лейтенанту Нацгвардії Віталію Ковалю.

Іменем цього Героя України, який загинув під час оборони міста-фортеці Бахмут 6 січня 2023 року, навесні був названий Кременчуцький військовий ліцей.

Кременчуцькому ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою присвоїли ім’я Героя України Віталія Коваля

На відкриття пам’ятної дошки прийшли ліцеїсти, військові та представники міської влади, депутати Кременчуцької міської та Полтавської обласної ради, громадські діячі та побратими Віталія, які воювали з ним разом.

Відкриття меморіальної дошки доручили матері загиблого Героя, та його дружині Світлані, яка у 20 років стала вдовою.

Пам’ятну меморіальну дошку Герою України Віталію Ковалю та стрій військових ліцеїстів освятив військовий капелан отець Владислав.

Після виступу начальника Кременчуцького військового ліцею Валерія Марченка усі присутні схилили голови перед пам’яттю інших загиблих випускників навчального закладу. Їх назвали поіменно та вшанували Хвилиною мовчання:

Віктор Городніченко, випускник 2014 року;

випускник 2014 року; Андрій Цебро, випускник 2017 року;

випускник 2017 року; Олег Явтушенко, випускник 2015 року;

випускник 2015 року; Валерій Лапухін, випускник 2010 року;

випускник 2010 року; Андрій Зайчук, випускник 2017 року;

випускник 2017 року; Олександр Єлісєєв, випускник 2017 року;

випускник 2017 року; Микола Городніченко , випускник 2009 року;

випускник 2009 року; Данило Новіков, випускник 2018 року;

випускник 2018 року; Володимир В ' язун , випускник 2012 року;

випускник 2012 року; Халід Павленко, випускник 2018 року.

— Здається, я знаю, якою буде наша Перемога. А вона точно буде. Питання лише часу і ціни. На жаль, дуже страшної ціни… Я не знаю, скільки й що саме нас чекає попереду. Але я точно знаю, що в день, коли наша Перемога таки прийде, ми всі будемо плакати та мовчати. Мовчати та плакати… І дякувати, тим, хто повернеться. І тим, хто навіки янгол. А поки стоїмо. Стоїмо що є сил. Попереду важка пора. Але наша весна прийде. І вона буде синьо-жовта. Слава Україні! Героям слава! — сказав на завершення заходу юний ліцеїст.

Герой України у 21 рік

Віталій Коваль народився 30 травня 2001 року у селі Ісківці Лубенського району. З малечі мріяв стати військовим. Після закінчення 9 класу поступив до Кременчуцького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. А потім було навчання в Національній академії Нацгвардії України у Харкові. Саме там, під час навчання, його й застала повномасштабна війна з РФ. Вже в перший день вторгнення його разом з побратимами направили до Чугуєва для захисту міста від ворога.

У березні 2022 року в Академії відбувся достроковий випуск, Віталій Коваль отримав офіцерське звання та був призначений командиром взводу у військовій частині НГУ в Ужгороді.

Проте, він рвався на фронт, бо хотів захищати Україну. Подавав рапорти з проханням переведення у бойову частину. У червні він вже бере участь у бойових діях на Харківщині у складі 2-го батальйону оперативного призначення військової частини 3017 НГУ.

У жовтні 2022 року підрозділ Віталія Коваля під час одного з важких боїв знищив танк та три бойові броньовані машини ворога. При цьому російський Т-72 з ручного протитанкового гранатомета підбив особисто Віталій.

Своєю відвагою молодий лейтенант з перших днів служби здобув повагу у новому військовому колективі. Хоч і був молодшим за побратимів, проте 21-річний нацгвардієць отримав від них шанобливий позивний «Орел».

З листопада 2022 року рота Віталія Коваля бере участь у боях під Бахмутом. Саме там він загинув у запеклому бою 6-го січня 2023 року.

Під час масованого мінометного обстрілу позицій, один із його підлеглих отримав важке поранення і Віталій кинувся рятувати побратима. Під час його перенесення до бліндажа поруч розірвалася російська міна.

Попрощалися з випускником Кременчуцького військового ліцею Віталієм Ковалем

Поховали загиблого Героя 10 січня 2023 року у його рідному селищі.

Пішов у бій, бо був такий наказ. Не відступив, не зрадив, не злякався. Вогонь відваги у бою не згас, дивитись в очі смерті, не боявся. Вчинив як справжній український офіцер. Про подвиг твій повинні пам’ятати. У 21 Героєм ти помер, щоб рідну Україну не віддати, — зачитала вірш про Віталія Коваля юна ліцеїстка.

Наприкінці серпня минулого року указом Президента Володимира Зеленського Віталію Ковалю було посмертно присвоєно звання Героя України.

А 29 серпня 2023 року у Києві під час урочистих заходів до Дня пам’яті захисників України президент вручив орден «Золота Зірка» рідним загиблого воїна та його дружині Світлані, яка стала вдовою у 20 років.

Випускнику Кременчуцького військового ліцею Віталію Ковалю присвоїли звання Героя України (посмертно)

«Кременчуцький Телеграф» раніше писав, що більшість випускників Кременчуцького військового ліцею наразі захищають Україну від російської агресії. Серед них 4 Герої України. Окрім Героя України лейтенанта Віталія Коваля, якому це звання присвоїли посмертно, звання Героя України також надано:

підполковнику Олегу Голінею(випускник 2002 року),

майору Сергію Волинському(випускник 2009 року),

майору Вадиму Ворошилову(випускник 2011 року),

Під час російсько-української війни загинуло 13 випускників ліцею усіх років випуску. У ліцеї вшановують пам’ять усіх загиблих Героїв й на їх прикладі виховують майбутніх захисників України.

Вулиця, на якій знаходиться навчальний заклад, за ініціативою військового ліцею була перейменована на честь загиблого капітана Володимира Трусова, який є випускником ліцею 2011 року.