У Полтаві чоловік випав з 10 поверху і розбився

30 жовтня близько 12.30 на вулиці Героїв України у Полтаві 47-річний чоловік випав з 10 поверху й загинув, повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.
Тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу для визначення точної причини смерті.
Слідчі вирішують питання щодо відкриття провадження за ст.115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство). Тривають слідчі дії для з'ясування всіх обставин.
Нагадаємо, 27 жовтня у Кременчуці вночі хлопець випав з вікна багатоповерхівки на вулиці Шевченка, а вранці випала жінка.
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