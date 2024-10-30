На Полтавщині завершили посів озимих культур — Пронін

Полтавська область однією з перших в Україні завершила посів озимих зернових культур. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.
За його словами, загальна площа засіяних цьогоріч озимих склала майже 249 тис. га.
Очільник області додає: попри посушливу погоду, аграріям вдалося впоратися із роботами в оптимальні строки.
Нагадаємо, цьогоріч на Полтавщині зібрали понад 3,5 млн тонн зерна нового врожаю.
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