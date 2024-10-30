На Полтавщині завершили посів озимих культур — Пронін

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 117

Область посіяла зернові однією з перших в Україні

Полтавська область однією з перших в Україні завершила посів озимих зернових культур. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

За його словами, загальна площа засіяних цьогоріч озимих склала майже 249 тис. га.

— Під пшеницею переважна більшість площ — 239 тис. га, ще близько 10 тис. га — під ячменем і житом. Озимого ріпаку цьогоріч посіяли 13,5 тис. га, — стверджує Пронін.

Очільник області додає: попри посушливу погоду, аграріям вдалося впоратися із роботами в оптимальні строки.

Нагадаємо, цьогоріч на Полтавщині зібрали понад 3,5 млн тонн зерна нового врожаю.