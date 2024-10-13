На Полтавщині зібрали понад 3,5 млн тонн зерна нового врожаю — Пронін

Полтавські аграрії уже зібрали понад 3,5 мільйона тонн зерна нового врожаю. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.
За його словами, уже повністю зібрали урожай соняшника, сої, гречки та проса.
Показники урожаю цьогоріч такі:
Продовжується збір цукрового буряку. Разом з тим і далі сіються озимі культури.
Нагадаємо, раніше Пронін повідомляв, що Полтавщина — серед областей-лідерів по валовому збору зернових.
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