На Полтавщині зібрали понад 3,5 млн тонн зерна нового врожаю — Пронін

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Аграрії уже зібрали соняшник, сою гречку і просо

Полтавські аграрії уже зібрали понад 3,5 мільйона тонн зерна нового врожаю. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

За його словами, уже повністю зібрали урожай соняшника, сої, гречки та проса.

Завдяки їхній невтомній і сумлінній роботі область продовжує бути серед лідерів по валовому збору зернових культур, — пише Пронін.

Показники урожаю цьогоріч такі:

соняшник — 1 млн тонн;

соя — майже 0,5 млн тонн;

кукурудза — 2 млн тонн.

Продовжується збір цукрового буряку. Разом з тим і далі сіються озимі культури.

У процесі — ячмінь і жито. Поступово рухаються до фінішу робіт із посіву пшениці, — додав керівник ПОВА.

Нагадаємо, раніше Пронін повідомляв, що Полтавщина — серед областей-лідерів по валовому збору зернових.