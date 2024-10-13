Учора у Кременчуці горів житловий будинок

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Учора, 12 жовтня, близько 02.46 на вулиці Насосній у Кременчуці сталася пожежа у житловому будинку. Про це стало відомо із добового зведення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

За даними надзвичайників, вогонь знищив перекриття і покрівлю, вікна та двері, частково домашнє майно.

Пожежникам вдалося врятувати будинок від повного знищення вогнем, а також не допустити загоряння розташованої поруч господарської споруди.

Виїздили на пожежу представники двох відділень ДСНС.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині у пожежі загинула людина.