Полтавщина під обстрілом: армія РФ атакувала область балістикою та безпілотниками

Сьогодні, 09:18 Переглядів: 2 168

Цієї ночі Полтавщина знову потрапила під обстріл: армія РФ атакувала область балістичною ракетою та безпілотниками. Про це стало відомо із ранкового зведення пресслужби Повітряних сил Збройних сил України.

Повітряну тривогу в області оголосили о 19.30. Спочатку у Повітряних силах попереджали про рух ударних БПЛА на Полтавщину, зокрема на Миргород.

А вже близько 20.58 з’явилася інформація про загрозу балістичного обстрілу та швидкісну ціль у напрямку області.

У Повітряних силах зазначають, що армія РФ задала удару по Полтавщині балістичною ракетою Іскандер-М із Курської області, проте інформації про збиття ракети чи влучання від керівництва облвійськадміністрації не було.

Також в області уночі сили протиповітряної оборони збивали російські безпілотники. Загалом Росія випустила по території України 68 дронів, 31 з яких мобільним вогневим групам вдалося «приземлити» на території Полтавської, Київської, Чернігівської, Сумської та Черкаської областей.

Ще 36 безпілотників були локаційно втрачені, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Ще один БПЛА і досі знаходиться у повітряному просторі України.

Нагадаємо, працювало ППО на Полтавщині і минулої ночі — оборонці неба збили 24 ударні БПЛА. Також нещодавно внаслідок чергової атаки дронів пошкоджень зазнав приватний будинок на Полтавщині.



