Внаслідок нічної атаки безпілотників на Полтавщині пошкоджень зазнав приватний будинок

Внаслідок нічної атаки безпілотників на Полтавщину пошкоджень зазнав приватний будинок. Фотографіями з місця події у соцмережах поділилася Яна Сіромаха — постраждав будинок її рідних.
Ударна хвиля вибила вікна, пошкодила паркан, уламками побило всю машину та сільськогосподарські приміщення.
Яна Сіромаха пише, що ремонт вікон та покрівлі відшкодує сільська рада, на території якої будинок знаходиться. А от все інше родині доведеться лагодити самотужки. Тож і Яна, і її сестра закликають усіх небайдужих допомогти їм фінансово на відновлення житла.
Нагадаємо, цієї ночі Полтавщина вкотре опинилася під ударом російських безпілотників. В області працювала протиповітряна оборона. Також близько 11.40 вибухи чули і в Кременчуці. Проте офіційної інформації від влади області не було.
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