Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Війна

Внаслідок нічної атаки безпілотників на Полтавщині пошкоджень зазнав приватний будинок

Сьогодні, 21:34 Переглядів: 226

 

За словами мешканців, руйнування спричинила ударна хвиля від безпілотника

Внаслідок нічної атаки безпілотників на Полтавщину пошкоджень зазнав приватний будинок. Фотографіями з місця події у соцмережах поділилася Яна Сіромаха — постраждав будинок її рідних.

На жаль 11.10.2024 о 1.40 від ударної хвилі безпілотника було пошкоджено будинок, паркан та машину родини моєї сестри, — пише дівчина.

 

Ударна хвиля вибила вікна, пошкодила паркан, уламками побило всю машину та сільськогосподарські приміщення.

 

Яна Сіромаха пише, що ремонт вікон та покрівлі відшкодує сільська рада, на території якої будинок знаходиться. А от все інше родині доведеться лагодити самотужки. Тож і Яна, і її сестра закликають усіх небайдужих допомогти їм фінансово на відновлення житла.

 

 

 

Нагадаємо, цієї ночі Полтавщина вкотре опинилася під ударом російських безпілотників. В області працювала протиповітряна оборона. Також близько 11.40 вибухи чули і в Кременчуці. Проте офіційної інформації від влади області не було. 

2
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: інстаграм-сторінка Яни Сіромахи
Теги: безпілотники атака пошкоджене житло будинок
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх