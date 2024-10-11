Внаслідок нічної атаки безпілотників на Полтавщині пошкоджень зазнав приватний будинок

Сьогодні, 21:34 Переглядів: 226

Внаслідок нічної атаки безпілотників на Полтавщину пошкоджень зазнав приватний будинок. Фотографіями з місця події у соцмережах поділилася Яна Сіромаха — постраждав будинок її рідних.

На жаль 11.10.2024 о 1.40 від ударної хвилі безпілотника було пошкоджено будинок, паркан та машину родини моєї сестри, — пише дівчина.

Ударна хвиля вибила вікна, пошкодила паркан, уламками побило всю машину та сільськогосподарські приміщення.

Яна Сіромаха пише, що ремонт вікон та покрівлі відшкодує сільська рада, на території якої будинок знаходиться. А от все інше родині доведеться лагодити самотужки. Тож і Яна, і її сестра закликають усіх небайдужих допомогти їм фінансово на відновлення житла.

Нагадаємо, цієї ночі Полтавщина вкотре опинилася під ударом російських безпілотників. В області працювала протиповітряна оборона. Також близько 11.40 вибухи чули і в Кременчуці. Проте офіційної інформації від влади області не було.