На Полтавщині поліція розшукує зниклу Аллу Сушеницю

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 177

Прикмети: зріст близько 180 см, середньої тілобудови, чорне волосся. На момент зникнення була одягнута в чорні лосини, чорну кофту, синю жилетку

Поліція Миргородського району розшукує 35-річну Аллу Сушеницю. Від родичів стало відомо, що мешканка Миргорода 10 жовтня близько 19:00 пішла з дому та не повернулася. Про це повідомили у Головному управлінні національної поліції Полтавщини.

Прикмети: зріст близько 180 см, середньої тілобудови, чорне волосся. На момент зникнення була одягнута в чорні лосини, чорну кофту, синю жилетку. Взута в синє взуття.

— Якщо Вам відома інформація про безвісти зниклу, що допоможе пришвидшити її пошуки, просимо повідомити Миргородський райвідділ поліції за телефонами: (099) 657-63-03, (066) 090-53-42 або за номером 102, — йдеться у повідомленні.

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