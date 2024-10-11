На Полтавщині поліція розшукує зниклу Аллу Сушеницю

Прикмети: зріст близько 180 см, середньої тілобудови, чорне волосся. На момент зникнення була одягнута в чорні лосини, чорну кофту, синю жилетку
Поліція Миргородського району розшукує 35-річну Аллу Сушеницю. Від родичів стало відомо, що мешканка Миргорода 10 жовтня близько 19:00 пішла з дому та не повернулася. Про це повідомили у Головному управлінні національної поліції Полтавщини.
Прикмети: зріст близько 180 см, середньої тілобудови, чорне волосся. На момент зникнення була одягнута в чорні лосини, чорну кофту, синю жилетку. Взута в синє взуття.
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